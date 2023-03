Les conservateurs reviennent à la charge pour rétablir les peines minimales obligatoires

Les conservateurs de Pierre Poilievre veulent «corriger l’erreur» des libéraux en rétablissant des peines minimales obligatoires pour certains criminels violents.

«Ces criminels violents ne doivent pas purger la peine à la maison en écoutant Netflix, mais plutôt derrière les barreaux», a déclaré le conservateur québécois Pierre Paul-Hus en mêlée de presse mercredi.

Adoptée en novembre, la loi C-5 du gouvernement Trudeau a levé l’obligation de purger une peine de prison pour certaines catégories de crimes en permettant aux coupables de purger la peine à la maison, sous certaines conditions.

M. Paul-Hus a notamment pris pour exemple le cas de Sobhi Akra, un Montréalais qui a agressé au moins huit femmes et filles entre 2017 et 2018 et dont l’avocat a réclamé une peine à domicile en se fondant sur des arguments proposés ailleurs par le ministre fédéral de la Justice.

«Le législateur encourage [la prison à domicile], car ça favorise la reprise en main, ça vise les gens qui méritent une seconde chance», avait plaidé en cour l’avocat de M. Akra lors d’une comparution à la mi-février.

Samedi encore, un jeune homme de Toronto accusé de plusieurs méfaits, dont une agression sexuelle sur une jeune femme il y a moins de deux semaines, a poignardé à mort un homme de 16 ans de manière «gratuite» dans une station de métro, selon le Toronto Star.

«Malheureusement, ce genre de crime devient de plus en plus commun au pays», a déclaré Pierre Poilievre, pour qui «les politiques de Justin Trudeau ont causé une rage de crimes» au Canada.

«Nous sommes tous d’accord qu’un jeune qui fait une erreur à vingt ans devrait avoir une autre chance pour être réhabilité, mais on parle des gens qui sont trouvés coupables, des fois, soixante fois!», a poursuivi M. Poilievre.

L’Assemblée nationale avait condamné à l’unanimité certaines des dispositions les plus controversées de C-5 par le biais d’une motion qui déplorait «un recul en matière de lutte contre les violences sexuelles».

Le Bloc québécois a annoncé le mois dernier son intention de déposer un projet de loi similaire à celui des conservateurs.

MM Poilievre et Paul-Hus ont souligné le meurtre de la policière Maureen Breau, à Louiseville, lundi soir. Huit policiers ont été tués alors qu’ils étaient en fonction dans les six derniers mois au Canada.