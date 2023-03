Les rois de l’arnaque: dix séries sur des escrocs aux histoires fascinantes

Est-ce parce qu’ils sont créatifs ou narcissiques ? Profiteurs ou opportunistes ? Les arnaqueurs nous fascinent. Le nombre de séries les mettant en vedettes pourrait faire croire à leur glorification. On se laisse prendre à leur jeu, on aime étudier leurs comportements et surtout, assister à leur chute. Profitons de l'arrivée sous peu du 1er avril pour mettre en lumière des individus qui ont cherché à être sous les feux de la rampe. Des personnages, des vrais qui existent réellement, qui ont su nous passer de méchants poissons, mais qui se sont fait prendre au bout de la ligne...

The Dropout

Elizabeth Holmes était une étudiante brillante de Stanford qui était impatiente de faire fortune. Elle a maintenant l’idée de créer un appareil capable de diagnostiquer rapidement toute maladie à partir d’une simple goutte de sang. Une idée qui lui permet de fonder la société Theranos et d’engager des millions de dollars d’investisseurs convaincus que l’appareil existe, ce qui était loin d’être le cas. Elle a même réussi à flouer la multinationale Walgreens avant d’être accusée, au bout d’une décennie de mensonges, de fraude. Les huit épisodes documentent son ascension comme sa chute. En novembre dernier, elle recevait sa sentence de onze mois de prison.

WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork

Jared Leto et Anne Hathaway incarnent Adam et Rebekah Neumann, les fondateurs de WeWork, la multinationale de « co-working » (d’espaces partagés pour le travail) qui a été évaluée à 47 milliards de dollars en 2019 avant de connaître un crash phénoménal en moins d’un an. Rebekah aspire à une carrière d’actrice. Adam est flamboyant, très ambitieux, voire toxique et mégalomane. Ce qui a mené à sa chute.

Inventing Anna

Dans cette série de neuf épisodes, on suit les magouilles d’Anna Delvey, une jeune Russe qui a passé une partie de sa vie en Allemagne lors d’un stage dans un magazine de mode, qui débarque à New York se faisant passer pour une riche héritière. Elle fraye avec des jeunes bien en vue et bien nantis leur soutirant des sommes colossales pour enrichir sa propre fondation d’art qui gère un patrimoine fictif. C’est à travers l’enquête d’une journaliste intriguée par l’affaire que nous remontons les faits. Après avoir été libérée en 2021, elle se trouverait toujours à New York et aurait signé des ententes pour une téléréalité, un livre et un balado.

FYRE : The Greatest Party That Never Happened

Ce documentaire relate une grande arnaque, celle d’un festival musical haut en couleur et plus que tendance qui n’a jamais eu lieu. Il devait se tenir sur une île paradisiaque dans les Bahamas. Son promoteur, Billy McFarland, promettait du luxe et de la décadence, des jets privés, l’accès à des stars, des villas spectaculaires, des yachts, des repas cuisinés par de grands chefs. Tout pour attirer les influenceurs en tous genres. Rien de tout ça n’est arrivé. Bien au contraire. Les fashionistas et instagrameurs se sont retrouvés dans la bouette au milieu de nulle part, les commerces locaux dans un gouffre financier. Bref, un énorme mensonge.

The Puppet Master : Hunting the Ultime Conman

Cette minisérie documentaire en trois épisodes suit Robert Freegard, un imposteur qui se faisait passer pour un espion britannique depuis sa jeunesse. Pendant 10 ans, il a réussi à soutirer de l’argent à ses victimes, des femmes, à les isoler de leurs familles, à les ruiner, à se déplacer sur le territoire européen sans laisser de trace. Il aurait été arrêté en septembre dernier en Belgique en 2022.

Madoff : The Monster of Wall Street

L’homme d’affaires Bernard Madoff a inspiré plusieurs films et séries télé. Décédé en 2021, il avait une emprise sur Wall Street. Dans ce qu’on appelle le « système de Ponzi », il aurait escroqué 65 milliards de dollars, un record dans l’histoire financière des États-Unis, après la chute des marchés en 2008. La série la plus récente a été déposée en début d’année sur Netflix. En quatre épisodes, on y suit son ascension avec seulement 5 000 $ en poche alors qu’il séduit sa clientèle à coup de mensonges, jusqu’à la crise financière qui a fait de nombreuses victimes parmi ses fidèles, le couronnant du titre de plus grand escroc du siècle.

Bad Vegan : Fame. Fraud. Fugitives.

Sarma Melngailis était la restauratrice d’un établissement végane new-yorkais très en vue, le Pure Food and Wine. Sa table était dans tous les palmarès. Elle est tombée entre les pattes d’un arnaqueur de première classe, Anthony Strangis qui se faisait appeler Shane Fox. Ils se sont mariés. Selon ses dires, il l’aurait forcé à détourner l’argent de son resto. Les employés n’étaient pas payés. Elle ne payait plus le loyer. Le couple aurait ainsi transféré 1,6 million de dollars à leur compte personnel avant de prendre la fuite. Sarma a été arrêté au Tennessee en 2016 puis accusé l’année suivante.

Lovaganza : la grande illusion

Ce sont 650 investisseurs qui ont été floués dans ce qui devait être une grande aventure humaine et hollywoodienne pour 24 millions de dollars et dont Steven Spielberg était supposément le mentor. Un couple de Québécois, Mark-Érik Fortin et Karine Lamarre aurait transféré la somme colossale à Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier qui menaient une vie de jet set à Hollywood se disant producteurs, scénaristes et réalisateurs. Si les premiers ont plaidé coupables à 79 chefs d’accusation, les deux autres courent toujours et tenteraient encore de faire financer des projets.

ALPHA_02 : le mystère Alexandre Cazes

Le mystère plane toujours sur la mort de ce Trifluvien retrouvé sans vie dans une prison thaïlandaise. Il était un génie de l’informatique qui aurait fait fortune dans la cryptomonnaie. Le multimillionnaire vivait une vie de grand luxe, lui qui avait été intimidé à l’adolescence. Le FBI étant sur son cas, Cazes a été arrêté sous 16 chefs d’accusation, dont trafic de drogues et d’armes. On disait qu’il était à la tête du plus grand marché caché du web : AlphaBay. Sa famille n’y croit toujours pas. Menait-il une double identité ? Monic Néron et Simon Coutu ont étudié son cas.

Le roi du mensonge

Marc Labrèche fait une incursion dans le documentaire le temps de trois épisodes sur un personnage intriguant : Roger Tétreault. Cet homme aurait réussi à manipuler les médias, tous médiums confondus, entre les années 1970 et 1990. Selon les besoins, on le présentait comme un expert du nucléaire, un militant écologiste ou un témoin du FLQ. Chaque fois, un nouveau pseudonyme, mais toujours le même homme. Il était le maître du canular auprès de ceux chargés de faire la lumière sur différents événements.

