L’horaire du festival de musique électronique îLESONIQ, qui aura lieu en août au parc Jean-Drapeau, est dévoilé

Le populaire festival de musique électronique présenté par evenko, IleSoniq, sera de retour cet été, les 12 et 13 août, au parc Jean-Drapeau, à Montréal. L’organisation de l’événement vient de dévoiler l’horaire des deux jours.

Le samedi, ce sont notamment The Chainsmokers, Alesso, Afrojack et Claptone qui joueront sur la scène Oasis Bell. Slander, Svdden Death, Eptic, Adventure Club et Ray Volpe se produiront sur la scène Mirage. Test Pilot, Chris Lake et Elderbrook, pour ne nommer que ceux-là, seront sur la scène NEON Coca-Cola.

Le lendemain, les festivaliers auront droit à Martin Garrix, Above & Beyond et deadmau5 au coucher du soleil, sur la scène Oasis Bell. Voyd, Sullivan King, Wooli, Bear Grillx et Phaseone visiteront la scène Mirage. Stephan Bodzin, Anna, Sama’ et Abdulhadi passeront par la scène NEON Coca-Cola.

«La bonne nouvelle est que la programmation est construite de façon à ce que les fans n’aient pas à choisir entre leurs artistes préférés, car chaque scène sera consacrée à un style musical», explique evenko dans un communiqué.

«La scène Oasis Bell, l’une des plus grosses scènes mobiles en Amérique du Nord, accueillera les artistes grand public et EDM durant tout le week-end, avec des éléments visuels et sonores à la fine pointe de la technologie, ce à quoi s’attendent les fans d’un festival de haut niveau comme îLESONIQ.»

«La scène Mirage s’adressera aux fans de musique bass et, considérant que Montréal est une des capitales mondiales de ce genre, l’intensité sera au rendez-vous durant tout le week-end, qui inclura un set très attendu de Voyd en clôture du festival», poursuit l’organisation.

«La scène NEON Coca-Cola livrera le meilleur de la musique house et techno. [...] De plus, les fans atteindront le nirvana auditif en dansant sur des four-on-the-floor beats grâce à un système de son quadriphonique!»