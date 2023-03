LNH: Contrairement à d'autres Russes, Nikita Zadorov des Flames a porté le chandail de la fierté

Contrairement à certains de ses compatriotes, le Russe Nikita Zadorov a enfilé le chandail des Flames au logo arc-en-ciel spécialement conçu pour la «soirée de la fierté», mardi, lors de la période d'échauffement de la rencontre face aux Kings de Los Angeles. Et non seulement l'a-t-il porté, mais le défenseur en a profité pour saluer des partisans et distribuer des bâtons.

Big Z has got you, bud! pic.twitter.com/cCM9NW0Tjw — Calgary Flames (@NHLFlames) March 29, 2023

La veille, Ilya Lyubushkin, un défenseur des Sabres originaire de Moscou, avait refusé de porter le chandail créé spécialement pour l'occasion avant un match contre le Canadien. Il avait fait l'impasse sur la période d'échauffement, citant une loi anti-homosexuelle du Kremlin qui lui faisait craindre pour sa sécurité et celle des membres de sa famille habitant en Russie.

Cela n'a pas semblé effrayer Zadorov, le même arrière au format géant qui avait publié le message «pas de guerre» sur ses réseaux sociaux dans la foulée des premières attaques russes en Ukraine, l'an dernier. Cette publication est d'ailleurs encore bien en vue sur le compte Instagram du défenseur.

Un ancien de l'Armée rouge

Zadorov, également un Moscovite d'origine, a porté les couleurs de l'équipe de l'Armée rouge junior avant de poursuivre son stage junior en Amérique du Nord, avec les Knights de London, en 2012.

Mais l'ancien des Sabres, des Blackhawks et de l'Avalanche semble retourner ponctuellement dans son pays natal, comme en témoigne une photo publiée il y a moins de deux ans et qui le montre au Gazprom Arena, le stade de soccer du Zénith de Saint-Pétersbourg.

Zadorov n'a pas discuté des raisons qui l'ont poussé à endosser le chandail, qui a depuis été mis à l'encan. Mais dans le vestiaire des Flames, il semblait clair depuis le début de la semaine que tous les joueurs allaient l'enfiler.

«Tout le monde est sur la même page dans notre vestiaire, a déclaré le défenseur MacKenzie Weegar aux journalistes. Tout le monde est plus qu'à l'aise de porter ce chandail. Nous sommes plusieurs à en avoir parlé, et personne n'était en désaccord. »

«Tout le monde est le bienvenu dans ce vestiaire et dans cet aréna, et nous sommes tous très heureux de le mettre», a-t-il ajouté.

Le défenseur Rasmus Andersson a d'ailleurs publié une photo de lui dans l'uniforme sur Twitter, se disant «fier de porter ce beau chandail».

Great win today, proud to wear these beautiful jerseys #hockeyisforeverybody pic.twitter.com/VYhoVVWQ6k — Rasmus Andersson (@RAndersson19) March 29, 2023

Si ce n'est pas le cas à Calgary, l'initiative de la Ligue nationale a suscité plusieurs controverses ailleurs dans le circuit cette saison. Ivan Provorov, un défenseur russe des Flyers, avait aussi refusé de porter le chandail de la fierté, citant des motifs religieux. Il a été imité par James Reimer des Sharks ainsi qu’Eric et Marc Staal, des Panthers.

À Chicago aussi

Des équipes ont simplement choisi de ne pas faire endosser l'uniforme dessiné spécialement pour ce type d'événement, dont les Rangers, le Wild et les Blackhawks. À Chicago, la raison émise était que les joueurs russes du club pourraient faire face à des répercussions dans leur pays natal, en raison de la loi citée par Lyubushkin. New York et le Minnesota comptent aussi des athlètes originaires de la Russie dans leurs rangs.

Cette loi interdit la promotion de tout ce qui est considéré comme des «relations sexuelles non traditionnelles». Mise en place en 2013, elle a été rendue encore plus stricte par le Kremlin l'an dernier.

Les interdictions concernent «les médias, l'internet, la littérature et le cinéma» ou encore la publicité.

Les infractions seront punies par de fortes amendes et les étrangers qui enfreignent cette loi pourront être expulsés.

Malkin l'a porté

Outre Zadorov, Evgeni Malkin avait choisi de porter le chandail de la fierté lors de la soirée organisée par les Penguins, en décembre dernier.

À Montréal, l'initiative aura lieu le 6 avril, dans le cadre d'un match contre les Capitals.

Denis Gurianov, le seul joueur russe du Canadien, pourrait-il soulever des motifs religieux ou des craintes de représailles pour se soustraire à cette soirée? Le sujet n’a pas encore été amené dans l’entourage de l'équipe, a laissé savoir David Savard au début de la semaine.