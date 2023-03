Loi sur le travail des jeunes: il y a des restaurants qui vont fermer, craint l'industrie

La loi proposée par la Coalition avenir Québec pour fixer l’âge légal d’entrée sur le marché du travail à 14 ans a déçu les restaurateurs, qui s’attendent à devoir fermer des restaurants.

«Oui, on est déçu. On ne voulait pas avoir un âge aussi ferme dans le projet de loi», a reconnu sans détour le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, Martin Vézina.

Selon un sondage mené au sein de l’association, le tiers des restaurants doivent embaucher des jeunes de moins de 14 ans pour réussir à fonctionner.

«Nos exploitants n’ont pas choisi ce bassin-là parce que ça leur tentait. Ils l’ont fait pour la nécessité des choses», a affirmé M. Vézina à QUB radio, mercredi, en soulignant que les démarches pour faire venir de la main-d’œuvre de l’étranger sont compliquées.

Quant à la main-d’œuvre locale, une bonification des salaires de 21 % depuis 2019 dans l’industrie ne suffit pas à attirer suffisamment de relève, particulièrement en région.

En plus de devoir mettre à pied des travailleurs, les restaurateurs vont devoir se résoudre à fermer des établissements.

«Dans les milieux ruraux au Québec, dans les régions, il n’y en aura plus beaucoup des restaurants», a prédit M. Vézina.