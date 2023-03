Monet Chun sur les traces des plus grandes... et de Tiger Woods

Contrairement à de nombreux enfants, Monet Chun n’a pas grandi en regardant la télévision. Elle était plutôt occupée à jouer, à développer ses habiletés sportives et à rêver de suivre les traces des plus grands.

Quand elle a su que les femmes seraient invitées à participer à un championnat amateur sur les allées du Augusta National, elle a vu les portes du paradis s’ouvrir.

Et quand elle a vu que les Canadiennes y avaient leur place grâce à la présence de la Québécoise Brigitte Thibault, elle s’est mise au travail. Pas question de rater ça.

«C’est un énorme accomplissement de pouvoir y participer. Il y a tellement une riche histoire autour du Augusta National. Le tournoi féminin fut un véritable tremplin pour plusieurs participantes», note Chun en pointant les Jennifer Kupcho et compagnie qui y sont passées lors des trois premières éditions.

Son plus beau souvenir du programme du Tournoi des maîtres n’est vieux que de quatre ans. Il concerne, bien évidemment, Tiger Woods. Comme les autres jeunes, elle l’a vu lever les bras au ciel en remportant son 15e titre majeur.

«Je n’ai pas grandi en regardant le golf à la télé. Mes parents disaient que ce n’était pas sain. Et en plus, on n’avait pas le temps. On était toujours occupés. Le sport en direct, ce n’était pas dans nos habitudes. Mais ce dimanche d’avril 2019, j’ai contemplé Tiger dans le dernier droit. C’est mon plus beau souvenir.»

En effet, c’est possiblement le plus beau de la génération. Avec ses cinq vestons verts, Woods a toutefois émerveillé plusieurs générations.

PHOTO COURTOISIE AUGUSTA NATIONAL WOMEN AMATEUR

En bonne posture

Pour réaliser l’un de ses plus grands rêves, Chun a saisi le taureau par les cornes dès le départ du Championnat amateur féminin du Augusta National. Ce matin, elle s’est démarquée au club de golf Champions Retreat avec une excellente ronde initiale de 73 (+1).

Ses entraîneurs la savaient capable de dompter la bête située à une vingtaine de kilomètres du célèbre club de Washington Road. La golfeuse de 22 ans a profité d’une belle matinée pour se hisser plutôt confortablement dans le top 30.

Jusqu’au milieu du retour, elle pointait en septième position sous la normale, mais trois bogueys l’ont fait légèrement reculer.

Le travail n’est certainement pas terminé puisqu’elle prendra le départ plus tard en deuxième ronde. Celle-ci est généralement plus difficile, d’autant plus que dame Nature est moins tolérante en milieu de journée sur ce parcours exposé aux éléments.

Rappelons que les 30 meilleures golfeuses participeront à la ronde finale prévue samedi, au Augusta National.