Pas tannés de voir nos gouvernements gaspiller votre argent?

Hier, dans sa chronique, Guillaume St-Pierre, notre chef du Bureau parlementaire à Ottawa, est revenu sur le fameux programme d’aide internationale que le gouvernement Trudeau a mis sur pied en 2017.

Trois milliards cinq cents millions de dollars par année destinés à aider les femmes vivant dans des pays pauvres.

« ON NE LE SAIT PAS ! »

Comme l’a souligné Guillaume, la vérificatrice générale du Canada ne s’est pas gênée pour varloper ce programme rempli de bonnes intentions.

Pourquoi ?

Parce qu’il n’y a eu aucun suivi.

Le gouvernement Trudeau envoie 3,5 milliards de dollars par année, sans savoir à quoi sert cet argent, et si ces sommes aident vraiment les personnes visées.

On signe des chèques, on les met à la poste, et c’est tout.

Arrive ce qui arrivera !

Aucun suivi. Aucune étude d’efficacité. Aucune reddition de comptes.

Et 12 mois plus tard, on répète la même chose : on sort le carnet de chèques et on distribue 3,5 milliards de dollars à gauche et à droite.

Pour supposément « aider les femmes dans le besoin ».

À quoi servent ces milliards ? On ne le sait pas.

Ces sommes participent-elles vraiment à changer les choses ? On ne le sait pas.

Ce programme d’aide est-il efficace ? On ne le sait pas.

Quel pourcentage de l’argent envoyé par le gouvernement canadien va dans les poches des administrateurs des organismes bénéficiaires ? On ne le sait pas.

Faut-il réorienter le tir ? Mieux choisir les organismes qu’on subventionne ? Changer de tactique ? Privilégier l’accès à l’éducation plutôt que la lutte contre la violence conjugale, par exemple ?

On ne le sait pas, car on n’effectue aucune étude d’impact.

On se contente d’envoyer de l’argent.

« No strings attached », comme disent les anglos.

« Ceci n’engage à rien. »

Faites ce que vous voulez avec les milliards qu’on vous envoie, ça ne nous regarde pas.

Après tout, on n’est pas des colonialistes ! On ne dira pas à un pays du tiers-monde comment il devrait utiliser les fonds qu’on lui donne si généreusement !

UN MANQUE DE FRIC ?

Ça, c’est UN programme : l’aide internationale.

Des programmes du genre, il y en a plein. Au fédéral et au provincial.

Si on faisait la liste des organismes que nos gouvernements subventionnent sur une base régulière, le dossier contiendrait plus de pages que le rapport de la Commission Warren sur l’assassinat de Kennedy (888 pages).

À quoi servent toutes les sommes qu’on envoie à tous ces organismes ?

On ne le sait pas.

Et pendant ce temps-là, il y a encore des gens pour dire que « le système » manque de fric !

Que si on envoyait plus d’argent à nos gouvernements, on aurait de meilleurs services !

Que le problème n’est pas la façon cavalière et irresponsable dont nos gouvernements dépensent notre argent, mais les impôts qui ne sont pas assez élevés !

Vraiment ? Vous croyez vraiment ça ?

J’imagine que vous trouvez aussi que la Terre est plate ?

DÉPASSEMENTS DE COÛTS

Et ça, c’est sans compter les dépassements de coûts qui sont systémiques.

Car en plus de ne pas faire de suivi sur l’argent qu’ils dépensent, nos gouvernements ne savent pas compter.

Vous n’êtes pas tannés ?