Prévost: un ado de 16 ans manque à l’appel depuis trois jours

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un adolescent de Prévost, dans les Laurentides, qui manque à l’appel depuis trois jours.

Isaiah Leopold Roach, 16 ans, a été vu pour la dernière fois le 26 mars à 11 h 45 près de la station Côte-Vertu, à Montréal. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la SQ.

Il mesure 1,93 m (6pi 4 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, l’adolescent portait un long manteau noir de la marque «The North Face», des pantalons de jogging gris, un coton ouaté noir de marque «Champion» et des souliers de marque «Nike» modèle «Jordan» bleu et blanc.

Toute personne qui aurait de l’information permettant de localiser Isaiah Leopold Roach est priée de contacter le 911.