Remparts de Québec: le surprenant conseil de Patrick Roy à William Rousseau

Patrick Roy a remporté 551 matchs dans la Ligue nationale de hockey, gagné quatre fois la coupe Stanley et multiplié les honneurs individuels en plus d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey. Considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire à la position de gardien de but, il analyse toutefois avec humilité le talent brut qu’il possédait.

L’entraîneur-chef des Remparts de Québec ne s’implique pas outre mesure avec les gardiens de son équipe, qu’il laisse aux bons soins de l’entraîneur Pascal Lizotte. Toutefois, lorsque son gardien partant William Rousseau a connu un passage à vide, il y a quelques semaines, il n’a pas hésité à lui donner un conseil en utilisant son exemple personnel pour l’aider à comprendre.

Et on peut dire qu’il surprend.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Will, il me fait penser à moi. On n’est juste pas assez bons pour ne pas garder notre concentration et notre intensité du début à la fin d’un match. C’est un peu le message. Quand c’est venu 3-0 [contre Rimouski vendredi dernier], il a pris ça plus mollement et il ne peut pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça non plus, quand je jouais. Si tu veux faire partie de la crème, ou des meilleurs, il faut jouer avec cette intensité du début à la fin même si le pointage est à notre faveur.»

SON FILET

Certes, les Remparts auront besoin de leur gardien partant en séries et ils espèrent qu’il soit en mesure de reproduire le jeu inspiré des séries de l’an dernier. Rappelons que Québec avait commencé les éliminatoires avec le vétéran de 20 ans Fabio Iacobo avant que Rousseau ne prenne sa place comme gardien numéro 1.

«J’ai pris de l’expérience en séries l’an dernier et ça m’a permis de savoir comment ça fonctionnait. C’était différent puisque Fabio avait commencé et là, c’est moi. Je veux rentrer avec la mentalité que c’est mon filet et que je veux le garder le plus longtemps possible.»

Après une période creuse, le gardien de 19 ans se sent d’attaque et assure avoir retrouvé sa confiance et ses moyens.

«La perfection, je cherche toujours à l’atteindre. Je sais que ce ne sera peut-être pas possible mais, durant mon creux, j’ai continué de me dire que j’allais m’en sortir. En ce moment, dans les pratiques, je m’en sers comme de la frustration et de la bonne motivation. Ça m’a permis de me dépasser dans les derniers matchs.»

Chose certaine, les joueurs devant lui ont pleinement confiance.

«On a probablement le meilleur gardien dans la ligue», notait Zachary Bolduc.

HONNEUR INDIVIDUEL

Avec une moyenne de 2,22 buts alloués par rencontre cette saison, William Rousseau a devancé son plus proche rival, Nathan Darveau (2,34), pour remporter le trophée Jacques-Plante, remis annuellement au gardien ayant maintenu la meilleure moyenne.

Une reconnaissance qu’il accepte, certes, mais qu’il partage avec ses coéquipiers.

«C’est un honneur pour moi, mais c’est un trophée pour lequel tout le monde a participé. Je pense entre autres à nos joueurs en désavantage numérique, à Nico Savoie, à tous ces joueurs qui bloquent des tirs devant moi. Je les remercie.»