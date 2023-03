Saint-Eustache: un homme avec des problèmes de santé mentale manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache demande l’aide la population pour retrouver un homme de 41 ans qui manque à l’appel depuis mardi soir.

Francis Dumont a été vu pour la dernière fois le 28 mars aux alentours de 21 h à Saint-Eustache, dans les Laurentides, et la police a des raisons de craindre pour sa sécurité. L’homme souffrirait d’un trouble du spectre de la schizophrénie et n’aurait pas pris sa médication.

Il mesure 1,70 m et pèse 54 kg. Il a les yeux pairs et les cheveux bruns aux épaules. Il porte la moustache et fait de la calvitie jusqu’au milieu de la tête.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir, un jean noir et des souliers noirs. Cependant, il pourrait avoir changé de vêtements. Il pourrait également se déplacer à vélo.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Francis Dumont est prié de communiquer avec les autorités au (450) 974-5300.