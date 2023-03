Solide performance de Bennedict Mathurin, mais nouveau revers des Pacers

Bennedict Mathurin a retrouvé ses aises sous le panier et il a mené offensivement les Pacers de l’Indiana dans un match qui s’est malheureusement terminé 149 à 136 en faveur des puissants Bucks de Milwaukee, mercredi soir, au Gainbridge Fieldhouse.

Le Québécois a réussi un record personnel de 11 paniers pour un total de 29 points, trois de moins que sa marque de 32 établie à son septième match dans la NBA. Le joueur recrue a passé 41 minutes sur le parquet, menant aussi les siens avec neuf rebonds.

L’attaque des Bucks a été portée par deux hommes : Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo. Le premier s’est surpassé avec 51 points, un record en carrière, tandis que le second y est allé d’un triple-double de 38 points, 17 rebonds et 12 passes décisives.

Les Pacers (33-44) ont perdu leurs quatre derniers matchs et les séries éliminatoires continuent de leur filer entre les doigts. Aucun problème pour les Bucks (55-21), qui ont déjà remporté le championnat de la section Centrale.

Gros jeu de Dort

À Oklahoma City, Luguentz Dort a gagné une importante mise au jeu dans les dernières secondes du match pour permettre au Thunder d’inscrire les points de la victoire d’un gain de 107 à 106 contre les Pistons de Detroit.

Dans un match que l’équipe locale ne pouvait se permettre de perdre, un engagement avec 7,3 secondes à faire au tableau afficheur a été appelé par les officiels. Le Montréalais s’est élancé de tout son long pour passer le ballon à son coéquipier Josh Giddey. Si le lancer de ce dernier n’est pas entré dans le panier, celui de Jalen Williams à la récupération du rebond a été bon. Avec 0,1 seconde au cadran, le Thunder s’est assuré de gagner.

Dort a conclu la rencontre avec 20 points, six rebonds et une passe. Seul Williams a fait mieux que lui avec 27 points.

Le Thunder (38-39) s’est donné un peu d’air au 10e rang de l’Association de l’Ouest avec le revers des Mavericks de Dallas (37-40). Rappelons que les 10 meilleures équipes atteindront les séries.