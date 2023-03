«Tiger» Williams, toujours pour les bagarres dans la LNH

Dave « Tiger » Williams a connu une carrière de 962 matchs dans la LNH, endossant principalement les uniformes des Maple Leafs de Toronto et des Canucks de Vancouver, mais aussi des Red Wings de Detroit, des Kings de Los Angeles et des Whalers d’Hartford.

Le 31e choix au total au repêchage de 1974 des Maple Leafs a fait sa renommée pour son jeu robuste même s’il avait aussi un talent de marqueur avec quatre saisons de 20 buts ou plus, dont deux de 30 ou plus.

L’ancien attaquant détient le record de la LNH pour le plus grand nombre de minutes de punition en carrière à 3971. Il devance Dale Hunter (3565), Tie Domi (3515) et Marty McSorley (3381).

Pour illustrer le chiffre astronomique de 3971, on doit comprendre qu’il a passé l’équivalent de 66 matchs au complet sur le banc des punitions.

Si certains anciens hommes forts militent maintenant pour la fin des bagarres dans la LNH, Williams ne se range pas dans ce camp.

« Ils ne me demanderont jamais mon opinion, a-t-il répliqué en entrevue au Journal. Mais je peux dire une chose. Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur n’avaient pas peur de recevoir un coup de bâton derrière la tête. À l’époque où je jouais, Chris Nilan était là pour défendre ses coéquipiers. Si tu y allais d’un coup salaud, tu devais ensuite payer le prix. À mes yeux, ça fait encore partie de la culture du hockey. »

Un coup de Nilan

Âgé de 69 ans, Williams se décrit comme un homme en santé et toujours dans une bonne condition physique. Il ne souffre pas de symptômes de commotion cérébrale, comme plusieurs anciens bagarreurs.

« Pour vous dire la vérité, j’ignore si j’ai déjà subi une commotion, a-t-il répliqué. Il n’y avait pas autant de tests et d’études sur le cerveau dans mon temps. Les soigneurs me parlaient et me posaient des questions. Après un coup de poing sur la tête, ils faisaient un test. Je n’ai jamais manqué une présence ou un match pour une commotion. J’ai probablement joué de chance. J’ai donné des coups, mais j’ai aussi encaissé. Je peux vous dire que j’aimais jouer contre “Knuckles” Nilan. »

« Le père de Martin Brodeur [Denis] avait immortalisé un de nos combats, a-t-il continué. Sur la photo, mon nez se fait déplacer par un coup de Nilan. J’aime encore la regarder ! »