Un putsch dans la Ligue américaine de hockey?

Il semblerait qu’un putsch soit en train de s’organiser contre le président et chef de la direction de la Ligue américaine de hockey (LAH), Scott Howson.

Selon des informations obtenues par le réseau TSN mardi, quatre ou cinq équipes du circuit de développement nord-américain voudraient que l’homme de 62 ans soit mis de côté. Il y aura toutefois de la discorde, puisque plusieurs organisations seraient quant à elles satisfaites du boulot de Howson.

Ce dernier a été embauché en février 2020 et son contrat prendra fin à la conclusion de la présente campagne.

Devant la grogne, Bill Daly, l’adjoint au commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), aurait rencontré et discuté de la situation avec les gouverneurs des 32 formations de la LAH.

Howson est le 10e président de l’histoire de la LAH et il est le dauphin de David Andrews, qui a été à la tête du circuit de 1994 à 2020. Avant d’accepter cette mission, Howson a œuvré pendant de nombreuses années comme dirigeant dans la LNH. Il a notamment œuvré pour les Oilers d’Edmonton et les Blue Jackets de Columbus.