Une bonne saison malgré tout

Après un lent départ dans la majorité des régions du Québec, la saison de motoneige s’est finalement déroulée de façon continue, au grand plaisir des motoneigistes.

Toutefois, elle ne passera pas à l’histoire avec son hiver en dents de scie.

« Lorsque l’on jette un coup d’œil par région, on a des surprises, d’expliquer Denis Lavoie, le grand patron de Motoneiges.ca. En Montérégie par exemple, là où il y a toujours une très courte saison, cet hiver, les motoneigistes en ont profité durant plusieurs semaines. Dans certains coins, plusieurs cours d’eau n’ont même pas gelé, empêchant de rétablir le réseau comme d’habitude. »

« Le plus gros problème c’est que nous n’avons pas eu de périodes de grand froid durant l’hiver, l’élément essentiel pour réaliser de beaux sentiers qui vont résister aux premiers assauts du printemps. Heureusement pour les motoneigistes, il y a encore certaines régions comme le Bas-Saint-Laurent – où les conditions sont réunies pour que les sentiers soient disponibles pour un bon bout de temps – qui demeurent ouvertes pour accueillir les motoneigistes. Les amateurs doivent surveiller de très près les conditions de sentiers pour savoir où ils pourront poursuivre leur saison. »

Même son de cloche du côté du directeur des relations externes de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Michel Garneau.

« La saison tire à sa fin dans plusieurs coins du Québec. Il est certain cependant que dans des régions comme la Gaspésie, la saison se poursuit. La bonne nouvelle pour les clubs de ces régions, c’est qu’en vertu du nouveau système de financement, ils vont pouvoir continuer à surfacer les sentiers, tant et aussi longtemps qu’il reste de la neige. Cela signifie qu’ils ont toujours la possibilité d’offrir des sentiers aux amateurs, puisqu’ils n’auront pas de soucis financiers. Cette situation n’aurait pas été possible avant que ce programme soit en marche. »

LES BÉNÉVOLES

Durant son entrevue, le porte-parole de la FCMQ tenait à féliciter les bénévoles.

« Je profite de l’occasion pour dire un énorme merci aux bénévoles et aux propriétaires fonciers, sans qui nous n’aurions pas de saison de motoneige. Les bénévoles s’impliquent et travaillent de façon acharnée alors que les propriétaires fonciers nous permettent généreusement de circuler sur leurs terres. »

« Une bonne nouvelle dans ce dossier, je tiens à souligner que pour notre plus grand plaisir, nous avons constaté une diminution du taux de vagabondage cette saison. Il reste toujours du travail à faire, c’est certain, mais pour nous, cela signifie aussi que toutes les campagnes de sensibilisation que la Fédération a mises sur pied ont commencé à porter fruit. Nous demandons aux gens qui continuent de le faire d’arrêter, parce que ce comportement met toujours en péril les droits de passage. »

La FCMQ a enregistré une petite diminution du nombre de membres.

« Nous avons eu une petite diminution que nous attribuons au début tardif de la saison et aussi à des livraisons de motoneiges qui étaient, elles aussi, en retard. Malgré cela, en tenant compte de l’insécurité économique qui plane présentement, la présence des motoneigistes dans les sentiers a fait en sorte que pour nous, on peut parler d’un bilan positif. »

Pour ce spécialiste, un seul point négatif vient encore une fois entacher la saison, celui de la sécurité.

LE BILAN DE SÉCURITÉ

« Bien que le bilan se soit beaucoup amélioré, avec une diminution de 50 % du taux des décès depuis 20 ans, il faut qu’il y ait une réflexion très importante sur les causes des décès. Il y en a encore beaucoup trop. Très souvent, on pointe du doigt la vitesse comme la source des accidents en raison de la puissance des motoneiges, des bombes, comme plusieurs disent. Il ne faut pas oublier que les motoneiges les moins puissantes sur le marché sont équipées de moteurs de 60-62 HP. »

« Elles peuvent facilement rouler assez vite pour entraîner des situations dramatiques. Il faut toujours se souvenir que tout repose sur les épaules de l’opérateur de la motoneige, le motoneigiste qui est aux commandes. C’est cette personne qui décide de la vitesse de la motoneige. »

Pour ce qui est de l’autre cause principale, l’alcool, fidèle à ses habitudes, il ne se cache pas la tête dans le sable.

« Comme vos collègues l’ont souligné, la présence d’alcool dans le sang des motoneigistes qui décèdent dans des accidents est très élevée. C’est un fléau qu’il faut absolument enrayer non seulement pour la motoneige, mais pour la conduite de tous les véhicules. Je crois qu’il faut que la société évolue afin de trouver des solutions pour une relation plus saine et plus responsable des gens par rapport à l’alcool. »

« On ne peut plus avoir de gens qui sont en état d’ébriété aux commandes de motoneiges dans nos sentiers. Je crois qu’il faut former les gens qui vendent de l’alcool et aussi faire prendre conscience aux gens que c’est une question de responsabilité individuelle, de ne pas conduire en état d’ébriété. Il faut vraiment se pencher sur ce problème, avec l’appui des autorités concernées. »

Trouver une solution pour les Zecs

La saison qui s’achève aura été marquée par la saga de la Zec Martin Valin, avec les frais demandés aux motoneigistes qui voulaient circuler sur son territoire.

« Cette situation a mis en lumière un problème qu’il faut régler. C’est dans cet esprit que nous avons participé au Congrès des Zecs en fin de semaine dernière, d’expliquer le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches. Il faut trouver une solution. De concert avec la direction de la Fédération des zecs, nous avons décidé de créer un comité dont nous serons membres, afin d’aider les zecs dans le dossier de la motoneige avec les sentiers qui traversent leurs territoires. Nous avons l’expertise pour les aider à trouver une solution pour que tout le monde soit heureux. Nous allons certainement trouver une façon de faire qui respectera ces territoires et les lois en vigueur pour le monde de la motoneige. »