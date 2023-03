Violeur de Tinder: encore trois autres victimes

Le détraqué sexuel qui aurait drogué et violé des femmes rencontrées en ligne, en plus de les avoir filmées nues pendant qu’elles étaient inconscientes, vient d’être accusé d’avoir fait trois nouvelles victimes, portant le total à 15 pour le moment.

«Il y a un total de 43 accusations contre Samuel Moderie à ce stade-ci. Pour les nouvelles accusations, on parle d’agression sexuelle, d’administration de substance délétère, de voyeurisme et de vol», a indiqué Me Jérôme Laflamme de la Couronne, ce mercredi, au palais de justice de Montréal.

L’air décontracté, Samuel Moderie, 28 ans, avait été arrêté le mois passé et depuis, les accusations ne cessent de s’accumuler contre le résident de Saint-Zotique qui semblait particulièrement actif sur les applications de rencontre.

Selon les informations disponibles à ce jour, Moderie passait son temps sur des applications telles que Tinder, JALF et Badoo. Après un premier contact en ligne, il s’empressait d’aller rencontrer ses futures victimes. Et une fois sur place, il les droguait et les violait, selon la preuve amassée par les enquêteurs.

C’est que dans son téléphone, les policiers auraient trouvé de nombreuses photos d’agressions sur des femmes inconscientes. Pour le moment, rien n’indique qu’elles auraient été distribuées en ligne.

Victimes recherchées

Moderie est également accusé d’avoir volé des victimes. Il a d’ailleurs été coincé après avoir effectué un transfert de 50$ directement du cellulaire d’une victime inconsciente, selon les informations obtenues par Le Journal.

Les trois nouvelles victimes auraient quant à elles été identifiées en fouillant les appareils électroniques de Moderie. Cela a permis à la Couronne de déposer 10 nouvelles accusations, portant le compte à 43, pour le moment.

À la suite de son arrestation, la police de Montréal avait lancé un appel aux victimes potentielles, afin qu’elles se manifestent. C’est que comme Moderie était très actif en ligne, les autorités craignent qu’il ait fait davantage de victimes qui s’ignorent, étant donné le modus operandi de l’accusé.

Moderie restera détenu préventivement jusqu’à nouvel ordre. Il reviendra à la cour la semaine prochaine, pour que son avocat Me Michael Morena annonce s’il demande la tenue d’une enquête sur remise en liberté.

D’ici là, il sera interdit à Moderie de communiquer avec une série de personnes, dont ses victimes alléguées et des témoins potentiels.