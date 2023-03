Vous gagnez de l’argent sur Onlyfans? Voici ce que vous devez payer au fisc

Plusieurs influenceurs se sont fait pincer par l’impôt pour ne pas avoir déclaré certains avantages, voyages et séjours reçus en cadeau. Voici ce qu’il faut savoir à propos des revenus à déclarer et des déductions à réclamer en tant que travailleur autonome.

Sur le plan fiscal, le statut de travailleur autonome ou travailleur indépendant est très différent de celui des salariés. En effet, alors que ces derniers ont des prélèvements à la source sur leur salaire afin de payer les diverses cotisations et impôts sur le revenu, le travailleur autonome devra prélever lui-même ces montants.

Cette année, les travailleurs autonomes ont jusqu’au 15 juin pour produire leur déclaration de revenus, mais attention, car les sommes dues au fisc devront être versées au plus tard le 30 avril pour éviter les pénalités.

Les cadeaux comptent aussi

Un travailleur autonome ne perçoit pas de salaire et ne reçoit pas de T4 de son employeur comme un salarié traditionnel. En revanche, ses clients lui font parvenir des T4A, faisant état des sommes qu’ils lui ont versées en échange de ses services.

Josée Cabral, spécialiste de l’impôt supérieur chez H&R Block, mentionne qu’au-delà de ces montants, il y a d’autres revenus à considérer. « Les cadeaux reçus doivent aussi être déclarés. Par exemple, si un influenceur fait de la promotion dans ses publications pour une compagnie de télécommunication et qu’il a reçu un téléphone gratuit, il devra le déclarer », dit-elle.

Pour cela, il devra indiquer quelle est la juste valeur marchande du produit en question sur le marché, et l’inclure dans ses revenus d’entreprise. Même chose pour les voyages, séjours dans des hôtels et autres biens et services reçus en cadeau en échange de ses services.

De nombreuses déductions

Un travailleur autonome a toutefois la possibilité de déduire certaines dépenses, du moment qu’elles ont servi à générer des revenus.

Elles sont nombreuses. Parmi elles, on retrouve les frais de publicité, les repas et frais de représentation, les frais de déplacement et de stationnement, les frais de bureau, la papeterie et les fournitures de bureau, les intérêts et frais bancaires sur les comptes dédiés au travail, internet, téléphone, coûts de séminaires, congrès et formation, frais professionnels (juridiques et comptables), cotisation syndicale ou à un ordre professionnel, frais de voyage à des fins professionnelles, etc.

Il ne faut pas oublier les montants reliés à l’utilisation du véhicule pour le travail (essence, assurance, entretien et réparations, immatriculation, permis de conduire, etc.), qui eux seront déduits en proportion du kilométrage parcouru aux fins d’affaires.

« Il y a aussi tout ce qui concerne les frais d’utilisation d’un bureau à domicile comme le chauffage, l’électricité, les assurances, l’entretien et les réparations. Pour les locataires, on ajoute aussi le loyer, et pour les propriétaires, les intérêts sur le prêt hypothécaire, les impôts fonciers et les frais de condo, le cas échéant », énumère Josée Cabral.

Là encore, il faudra évaluer la superficie utilisée pour le travail par rapport à la superficie totale du logement. Par exemple, un bureau occupant une pièce dans un 4 1⁄2 représente 25 %, et c’est ce pourcentage qui sera appliqué pour calculer les déductions.

« Les gens qui deviennent influenceurs n’ont pas d’expérience. Ils dépensent tous leurs revenus et sont surpris par ce que l’impôt leur réclame par la suite. Ils viennent nous voir avec leurs T4A, mais n’ont conservé aucune facture pour leurs déductions. Il faut bien se renseigner et mettre de l’argent de côté en prévision des sommes que l’on aura à verser aux autorités fiscales », prévient Mme Cabral.

Conseils

Conservez toutes vos factures et preuves de paiement. Idéalement, on les photographie ou on les numérise, et on dépose le tout dans un fichier de son ordinateur.

Conservez vos documents pendant au moins six ans, car le gouvernement pourrait les réclamer dans le cadre d’une vérification.

En tant que travailleur autonome, il est recommandé d’avoir un compte bancaire professionnel différent de son compte personnel.

Au-delà de 30 000 $ de revenus, vous devez vous inscrire au fichier de la TPS-TVQ, facturer ces taxes à vos clients, puis les déclarer et les reverser au gouvernement.

Pour en savoir plus sur les dépenses admissibles à titre de déductions, consultez cette page de l’Agence du revenu du Canada.