Angèle: Un dernier clip avant la tournée nord-américaine

À l’aube de la portion nord-américaine de sa tournée, la popstar belge Angèle lance un nouveau clip, cette fois-ci pour son plus récent extrait, "Le temps fera les choses".

Simple, épuré, poétique et sans artifices majeurs, le clip dévoilé hier montre une facette différente de celle qui fait bouger les parterres des plus grandes salles de la planète. La Belge de 27 ans, sacrée interprète féminine de l’année à la plus récente cérémonie des Victoire de la musique, y danse avec une femme plus âgée, symbole du temps qui passe.

Tout ça, chorégraphié par l’étoile française Mehdi Kerkouche.

“La chanson aborde la notion du temps qui apaise, guérit, mais divise aussi. Elle fait aussi référence à la famille, aux liens qui sont à la fois indestructibles et si fragiles, aux malentendus qui peuvent arriver en amour ou les conflits intergénérationnel qui opposent, par exemple, les grands-parents à leurs petits-enfants”, détaille Angèle par voie de communiqué.

“Je suis excitée de continuer à explorer la danse sans être une danseuse [...], de m’exprimer à travers un art autre que la musique ou le chant, et de me laisser aller le temps de quelques minutes. Pour la première fois depuis longtemps, j’ai moi-même choisi d’aller en terrain moins confortable, que je maîtrise moins, et ça m’a donné cette sensation nouvelle et plaisante de légèreté”, poursuit-elle.

Bientôt au Québec

Angèle prendra dans quelques jours la route vers le Canada pour y amorcer la portion nord-américaine de sa tournée "Nonante-Cinq". Celle-ci s’arrêtera au Centre Vidéotron de Québec le 27 avril, avant de s'installer au Centre Bell de Montréal pour deux concerts, les 29 et 30 avril.

En entrevue avec Le Journal il y a un an, la chanteuse promettait un nouveau concert plus mature, fruit de l’évolution d’Angèle au cours des deux dernières années.

"J’ai appris beaucoup de ma première tournée. J’ai eu du temps pour me perfectionner en tant que performeuse, artiste, danseuse et chanteuse. Je suis très excitée à l’idée d’emmener les gens avec moi dans le rollercoaster du nouvel album", confiait-elle.

Angèle est également attendue au célèbre festival Coachella, en Californie, le 14 avril.