Autisme: la fondation de Sophie Prégent et de Charles Lafortune fait un don majeur de 250 000$ dans un projet à Québec

L’organisme Intégration TSA (ITSA) de Québec vient de recevoir un coup de pouce important de 250 000 $ de la Fondation Autiste & majeur pour aller de l’avant avec le projet Libellule qui permet aux personnes autistes de s’épanouir dans des activités socioprofessionnelles.

Il s’agit du plus important don unique de la Fondation qui vise à distribuer près de 700 000 $ cette année pour soutenir cette cause.

«Les premiers dons que nous avons faits, c’était pour des activités spécifiques, mais celui-là, c’est vraiment, avec le projet Libellule, axé sur l’intégration à l’emploi qui est l’un des trois pôles de la Fondation. On veut aussi soutenir les centres de jour», a fait part Charles Lafortune, vice-président de la Fondation Autiste & majeur.

Photo Stevens LeBlanc

Fondée en 2016 par des parents d’enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme, ITSA offre un parcours de formation aux adultes autistes de 21 ans et plus de 3200 heures, en collaboration avec le ministère de l’Éducation.

Un projet porteur d’espoir

Le projet Libellule représente le prolongement de cette offre de service en offrant la possibilité aux jeunes autistes de se réaliser dans un contexte de travail.

«On a décidé d’aller plus loin, parce qu’on revenait toujours aux mêmes constats. Après 3200 heures, il y avait encore un trou de service. C’est pourquoi on a décidé de mettre sur pied le projet Libellule», a expliqué Julie Lahaye, directrice générale ITSA.

La contribution de 250 000$ s’inscrit dans une vaste campagne de financement dont l’objectif est de 2 M$.

«On doit acquérir un nouveau local pour être capable d’offrir cinq jours par semaine un atelier de travail», a dit la directrice générale.

À ce jour, des fondations et organismes se sont engagés pour près d’un million de dollars (voir tableau). Actuellement, 26 personnes suivent la formation de 3 200 heures et dix personnes l‘ont complétée et elles se sont vu décerner le titre de «travailleurs d’exception».

L’argent amassé durant cette campagne servira à démarrer le projet Libellule qui est prévu en 2023.

Quelques dons confirmés jusqu’à présent

Fondation Autiste & majeur : 250 000 $

Mouvement Desjardins : 100 000 $

Fondation Mirella et Lino Saputo : 100 000 $