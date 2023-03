Baseball: une nouvelle ère

Avec une diminution de la durée moyenne des matchs, le baseball majeur est entré officiellement dans une nouvelle ère. Les sourires étaient d’ailleurs nombreux pour l’ouverture de la saison, ce jeudi après-midi, que ce soit au Yankee Stadium, au Fenway Park ou au Wrigley Field.

Parmi les quatre premiers matchs de la campagne disputés en début d’après-midi, c’est celui remporté 4 à 0 par les Cubs contre les Brewers, à Chicago, qui a été le plus court : deux heures et 21 minutes. À New York, le lanceur Gerrit Cole et les Yankees ont éclipsé les Giants de San Francisco par le pointage de 5 à 0 en deux heures et 33 minutes.

Questionné pour savoir s’il avait senti l’impact du règlement relié au chronomètre entre chaque lancer, Cole a aussi fait ça vite. Sa réponse initiale se résumait à un mot : « Non ».

Une demi-heure de moins

Selon les premières estimations, cette nouvelle règle permet à elle seule de charcuter plus de 25 minutes en moyenne par partie. Au total, c’est une bonne demi-heure de différence par match, si on compare la moyenne de la durée des rencontres de la saison régulière 2022 avec celle du récent camp d’entraînement (voir ci-bas).

À l’autre bout du spectre, la partie gagnée 10 à 9 par les Orioles de Baltimore face aux Red Sox, jeudi après-midi à Boston, n’a pu être bouclée avant trois heures et 10 minutes. Dans ce cas-ci, le partant Corey Kluber a permis cinq points mérités aux Orioles en seulement trois manches et un tiers... Aucun partisan de Boston ne semble toutefois avoir trouvé le match trop long, les Red Sox ayant vainement effectué une remontée en marquant cinq points lors des deux dernières manches.

Le temps et l’argent

Il fut une époque où Earl Weaver, célèbre gérant des Orioles dans les années 1970 et 1980, expliquait pourquoi le baseball était le plus beau sport en disant : « Tu ne peux pas t’asseoir sur une avance et faire quelques jeux pour tuer le temps. Tu dois lancer la balle au marbre et donner une chance à l’autre homme devant toi ».

La célèbre citation n’est pas devenue complètement fausse, mais elle devient un brin obsolète avec les nouvelles règles présentes. Le lanceur doit maintenant effectuer chaque tir, plus tôt que tard, et le frappeur est aussi pressé de s’installer. Bienvenue en 2023, où le temps et l’argent mènent le monde ! Pour le meilleur et pour le pire.

C’est le releveur des Braves d’Atlanta Collin McHugh qui, sans grande conséquence, s’est fait prendre le premier pour violation du chronomètre durant son échauffement, à Washington. Le frappeur suivant a ainsi entamé sa présence avec une balle au compteur. Les Braves l’ont finalement emporté 7 à 2 contre les Nationals.

Rajeunir la clientèle

Le changement fait peur. Mais force est d’admettre que le baseball est en voie de gagner son pari avec l’instauration de ses nouveaux règlements. Même les puristes constatent que le jeu devient plus dynamique, sans pour autant dénaturer le sport.

La tendance semble maintenant se transporter aux matchs du présent calendrier régulier. Le début d’une nouvelle ère de bonheur qui permettra de rejoindre un public plus jeune ? Peut-être...

Pendant ce temps, Earl Weaver, décédé en 2013, doit néanmoins se retourner dans sa tombe.

DURÉE MOYENNE DES PARTIES

Camp d’entraînement 2022 : 3 h 01

Saison régulière 2022 : 3 h 03

Camp d’entraînement 2023 : 2 h 35

4 premiers matchs de la saison 2023 : 2 h 48

Partie de jeudi au Wrigley Field : 2 h 21

UN CHRONOMÈTRE POUR LES LANCEURS... ET LES FRAPPEURS

Photo AFP

30 secondes sont allouées aux différents joueurs entre la présence au bâton de deux frappeurs.

Le chronomètre est fixé à 15 secondes entre chaque lancer au frappeur. La durée grimpe à 20 secondes lorsqu’il y a un ou des coureurs sur les sentiers.

Le frappeur doit se retrouver dans la boîte et être alerte au prochain tir alors qu’il reste au moins huit secondes au cadran.

Quand un lanceur n’est pas en mesure d’envoyer la balle dans le temps requis, une balle est accordée au frappeur.

Si un frappeur n’est pas prêt, il se voit octroyer automatiquement une prise. Chaque frappeur peut appeler un temps d’arrêt une seule fois par présence au bâton.

Vivement les buts volés... et déjà un circuit pour Judge !

Getty Images via AFP

Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta, n’a pas perdu de temps pour exploiter certains changements en vigueur dans le baseball majeur, cette saison. Il a ainsi volé le deuxième but après avoir frappé un simple à titre de premier frappeur du match disputé contre les Nationals, jeudi après-midi, à Washington.

Si le chronomètre présent entre les lancers fait surtout jaser, l’augmentation de la grosseur des buts risque d’augmenter le nombre de larcins dans le baseball majeur.

Acuna fils n’a pu croiser le marbre, lors de la manche initiale, mais il a contribué à une poussée de trois points des Braves dès le tour au bâton suivant. La formation d’Atlanta était en route vers une victoire de 7 à 2.

À New York, Aaron Judge a frappé un circuit en solo, dès sa première présence au bâton, pour donner les devants aux Yankees, qui l’ont finalement emporté 5 à 0 contre les Giants de San Francisco. Ayant cogné 62 longues balles la saison dernière, Judge a ainsi été le premier à réussir un tel exploit lors de la saison 2023.

C’est ensuite la recrue Anthony Volpe qui a émoustillé les 46 172 partisans rassemblés au Yankee Stadium, en fin de troisième manche, avec un but volé. Il a plus tard été imité par Gleyber Torres, aussi auteur d’un circuit.

Des lanceurs en contrôle

En six manches de travail, le partant Gerrit Cole a blanchi les Giants, effectuant au passage 11 retraits au bâton. Il s’agit là d’un nouveau record pour un lanceur des Yankees lors d’un match d’ouverture.

L’ancienne marque était de neuf et avait été établie par Tim Leary, en 1991. Visiblement, Cole n’a pas été ennuyé par le fait de devoir effectuer rapidement ses lancers. Au contraire. Ce sont plutôt les frappeurs qui ont mordu la poussière.

Malgré le revers, le lanceur des Giants Logan Webb a pour sa part retiré l’adversaire 12 fois sur des prises, également en six manches.

♦ En fin d’après-midi, les Blue Jays de Toronto entamaient leur saison en visitant les Cardinals, à St. Louis. Le partant des Jays Alek Manoah a été malmené ayant alloué cinq points mérités en trois manches et un tiers de travail, mais les Jays l’ont emporté 10 à 9, grâce notamment aux trois points produits de Vladimir Guerrero fils et des contributions de cinq et quatre coups sûrs de George Springer et Bo Bichette.

Ce qu’ils ont dit

« J’étais sceptique, mais ça m’a frappé rapidement : c’est exactement ce dont le baseball a besoin »

– Raul Ibanez, ancien joueur et ent senior pour la MLB, à propos de l’instauration du chronomètre entre les lancers

Photo d'archives, Agence QMI

« Ce ne sont pas les lanceurs qui dérangeaient dans les dernières années, ce sont les frappeurs, qui ajustaient leur casque, leurs petits gants et leur protecteur bionique au coude entre les lancers »

– Claude Raymond, ancien lanceur et légende du baseball au Québec

Photo d'archives

« Je pense que ça va être un ajustement relativement facile pour les lanceurs et ça va donner du rythme aux matchs »

– Karl Gélinas, ancien lanceur et analyste au réseau TVA Sports

« Je vais regarder beaucoup plus de baseball, cette année »

– Ron Guidry, ex-lanceur et vainqueur du trophée Cy Young avec les Yankees en 1978

« Il y a des lanceurs qui aiment prendre leur temps et conserver leur énergie. Je crois que la règle va surtout désavantager les lanceurs, qui vont s’épuiser plus rapidement »

– Abraham Toro, joueur québécois dans l’organisation des Brewers