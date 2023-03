«Combien tu m'aimes?»: une nouvelle téléréalité qui fera jaser

Prouver que son couple est plus fort que celui des autres avec des tests d'ADN et diverses épreuves sociales, c’est l’expérience à laquelle se sont soumis une quarantaine de couples en participant à la nouvelle téléréalité quotidienne de Noovo, «Combien tu m’aimes?».

Chaque semaine, quatre couples d’horizons, d’âge et de régions différentes déposeront leurs valises dans une luxueuse maison de Rosemère, dans les Laurentides, où ils tenteront de faire valoir leur union, mais aussi de mettre la main sur un maximum de 3500 $.

Au cours du séjour, les couples seront soumis à une activité de couple d’apparences banales, sous le regard attentif de la sexologue Sylvie Lavallée, découvriront les résultats de leurs chimies amoureuses et sexuelles basés sur un test d'ADN et auront à se déclarer leur amour devant les autres.

À plusieurs moments, les couples auront à s’évaluer entre eux, notamment dès leur arrivée, en ne se basant que sur leurs premières impressions, mais aussi avant de quitter la maison, une fois que la glace sera bien brisée. Ils ont ainsi, à chaque épreuve, la chance d’empocher 500 $ et la somme de 2000 $ à la toute fin, après l’évaluation finale.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

«Au bout du compte, il y a aussi un jeu social, des affinités qui se développent entre les couples, et ça, ça peut aider lors du vote final du jeudi», a souligné mercredi Martin Vachon, qui anime l’émission avec humour et empathie.

Dès le premier épisode, qui sera présenté lundi prochain à 19 h 30, le public pourra d’ailleurs assister à certaines tensions entre les quatre premiers couples, les Culturistes, les Bébés, les Fashionistas et les Ex-collègues.

Mais «la beauté de ce "show"-là, c’est que chaque semaine, ce sont des histoires complètement différentes, qui nous permettent de pleurer de rire, mais aussi d’être émus», a rappelé l’humoriste et comédien depuis Los Angeles, où il tourne actuellement un documentaire.

«J’ai pleuré souvent lors des déclarations d’amour. Des fois, les couples vont choisir quelqu’un qui n’a pas l’habitude de déclarer son amour, des fois c’est vraiment touchant ou l’histoire est incroyable. Il y a des couples qui ont vécu des épreuves gigantesques et ils sont toujours ensemble des années plus tard. C’est beau, c’est inspirant», a-t-il ajouté.

«Mais chaque semaine, le dévoilement des résultats des tests de chimie amoureuse et chimie sexuelle, c’est incroyable. Ça vient vraiment chercher l’orgueil des couples et le côté compétitif de certains», a raconté Martin Vachon, avouant s’être lui aussi prêté au jeu avec sa conjointe des 15 dernières années.

À la fin de la semaine, les couples repartent d’ailleurs avec leurs analyses détaillées, qu’on ne voit pas à la télé, expliquant chacune des variantes étudiées et comparées par les scientifiques, en amont.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

«Les astres étaient alignés»

Avant d’avoir l’offre de Bell, l’animateur planchait déjà sur un concept de jeu télévisé; une sorte de compétition servant à trouver le couple avec la meilleure chimie à travers le Québec. Quand on lui a proposé l’emploi, pour Martin Vachon, c’est clair, les astres étaient alignés. «Je ne me suis jamais senti autant sur mon X qu’a l’animation de “Combien tu m’aimes?”. Je suis libre d’être le Martin que je suis, de m’amuser, d’être un grand niaiseux, d’être empathique et vrai», a expliqué l’animateur à l’Agence QMI.

Les couples qui voudraient tenter leur chance peuvent toujours s’inscrire sur le site de Noovo.ca, tandis que les tournages se poursuivent.

«Combien tu m’aimes?» sera diffusé du lundi au jeudi 19 h 30, dès le 3 avril, sur Noovo.