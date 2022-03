Comment bien gérer ses travaux de décontamination à Montréal?

Minéral fibreux utilisé auparavant pour ses nombreuses propriétés, l’amiante est désormais interdit à cause des risques qu’il comporte pour la santé.

La dangerosité d’une exposition aux particules de ce matériau constitue l’une des raisons pour lesquelles il est impérativement recommandé de faire appel à des professionnels pour les travaux de décontamination.

Vous habitez à Montréal ou dans ses environs? Vous avez emménagé ou fait l’acquisition d’une bâtisse sur la Rive-Nord ou la Rive-Sud, bâtie dans les années 70? Tout comme pour la moisissure, vous pourriez avoir besoin de l’aide d’un pro pour vous en départir.

Pourquoi retrouve-t-on autant d’amiante à Montréal?

Autrefois, l’amiante était un matériau très utilisé dans le domaine de la construction. Ce silicate fibreux était convoité pour:

sa résistance aux températures élevées ;

; son élasticité;

sa faible conductivité thermique, électrique ou acoustique;

et surtout, son coût d’acquisition peu élevé.

Les différentes variétés de l’amiante sont regroupées en deux catégories: les amphiboles et les serpentines.

Avant son interdiction à la fin des années 80 à Montréal, on utilisait ce matériau pour l’isolation thermique des logements, la conception des fils électriques ou encore des faux plafonds.

L’amiante était également combiné aux bitumes et incorporé aux résines et aux ciments. À partir du XXe siècle, on a commencé à soupçonner les effets dévastateurs de cette matière.

Dès lors, des mesures ont été prises pour l’éliminer de toutes les habitations et des matériaux susceptibles d’en contenir. Ainsi, la décontamination se présente comme l’alternative la plus efficace pour venir à bout de cet isolant devenu aujourd’hui très dangereux pour la santé.

Pourquoi l’opération de décontamination est-elle aussi complexe?

Avant son interdiction, l’amiante était utilisé dans de nombreux domaines comme la fabrication de matériaux friables. Ces derniers regroupent les isolants, les flocages ou encore les calorifugeages et peuvent libérer la substance toxique qu’ils contiennent sous l’effet d’un choc, d’une vibration ou des mouvements de l’air.

On retrouve également l’amiante dans les matières premières servant à la conception de plusieurs matériaux de construction. En effet, il est combiné à un agglomérant pour fabriquer des éléments comme les plaques en fibrociment, les tuiles, les carreaux isolants, les dalles de ciment, les bardeaux et même les joints de plomberie.

Plâtre et décontamination

On trouve aussi de l’amiante et la vermiculite dans le plâtre et les joints de plâtre. Les composés de matériaux peuvent inclure 6 sortes d’amiante au Québec (chrysotile, crocidolite, amosite, actinolite, anthophyllite, trémolite) – à partir du moment où ils contiennent 0,1% d’amiante.

Les risques de libération des fibres sont donc moins importants que lorsque le produit peut facilement s’effriter ou se casser à la main.

Le processus de décontamination d’amiante constitue donc une tâche complexe qui nécessite l’intervention d’un expert ayant reçu une formation et qui maîtrise les protocoles de sécurité. Il y a trois paliers de décontamination selon les risques: faible, modéré et élevé.

Quelles sont les conséquences de l’amiante sur la santé?

Minéral d’origine naturelle, l’amiante se compose de fibres à la fois douces et flexibles qui ont la capacité de résister à la chaleur, à la corrosion et à l’électricité. Ces nombreuses propriétés combinées au coût peu élevé du matériau ont fait de lui la solution miracle utilisée énormément pendant plus d’un siècle.

Toutefois, une exposition prolongée à ces fibres minérales peut s’avérer très toxique pour l’organisme.

L’infiltration de particules toxiques dans le système respiratoire

Les vertus isolantes de l’amiante ne sont plus à prouver. On l’utilise pour renforcer les produits tels que les tissus, le ciment, le plastique ou encore le papier.

Cependant, quand les fibres minérales sont inhalées à travers la poussière d’amiante, elles peuvent rester emprisonnées de manière définitive dans le corps.

En effet, les particules sont tellement fines que vous ne pouvez pas les observer à l’œil nu. D’ailleurs, la taille des fibres détermine aussi les effets d’une exposition à cet isolant.

Plus le fragment est petit et plus il peut pénétrer en profondeur dans le système respiratoire. Par ailleurs, des fibres longues et fines pourront difficilement se faire éliminer de l’organisme et sont donc très dangereuses.

Le développement d'une pathologie respiratoire

Le développement du mésothéliome, une forme de cancer de la plèvre rare et agressif, découle presque uniquement d’une exposition à l’amiante. Celle-ci entraîne également d’autres variétés de tumeurs ainsi qu’une affection pulmonaire progressive.

Tous ces risques pour la santé illustrent pourquoi il est important de faire attention quand vient le moment d’une décontamination.

Faites appel à des experts à Montréal pour tous vos travaux de décontamination

L’opération de décontamination dépendra de l’état des matériaux contenant l’amiante. Les experts peuvent vous proposer une réduction ou une encapsulation. Cette dernière consiste à enduire les éléments amiantés avec un scellant. Grâce au revêtement, les fibres ne pourront plus entrer en contact avec l’air et ne pourront donc pas vous mettre en danger.

En revanche, pour des dommages plus importants, il existe d’énormes chances que les professionnels retirent complètement les matériaux contaminés. Une fois l’amiante totalement retiré, les experts peuvent détruire en toute sécurité les éléments cancérigènes tout en respectant les règlements prévus à cet effet.

La manipulation de produits amiantés peut s’avérer très dangereuse. Lorsque le matériau est déjà cassé ou endommagé, les particules d’amiante peuvent facilement se propager dans l’air. C’est la principale raison pour laquelle il est préférable de confier cette tâche et les analyses à des professionnels certifiés.

Le groupe GESQ répond à toutes vos interrogations et vos besoins dans la région de Montréal et sur la Rive-Nord et la Rive-Sud, sur leur site web ou par téléphone au 514-793-0373.