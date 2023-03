Désarroi d’un parent face à son enfant

Je vous écris parce que je me sens perdue. J’habite une petite ville du Québec où tout le monde se connaît et où il est difficile de fonctionner dans le secret. Malgré cela, j’ai toujours tenté de donner à mes enfants les moyens de s’épanouir sans qu’ils se sentent à l’étroit dans l’environnement où leurs parents ont choisi de s’installer.

Avec mon mari, on a deux ados de 15 et 13 ans. L’aînée, notre fille, est un grand livre ouvert, chez qui les complexes n’ont jamais eu de prise. Elle se sent bien partout, avec tout le monde, et elle a hérité du tempérament bon enfant de ma mère qui a une énorme influence sur elle et dont nous sommes très proches.

Le cadet par contre, a eu un parcours plus raboteux. Il a toujours été un brin complexé. Contrairement à sa sœur qui est une sportive comme son père, il a du mal à se délier le corps et préfère la lecture et l’écoute de la musique, enfermé dans sa chambre, plutôt que toute autre forme de loisirs.

Je l’ai toujours respecté dans ses différences, mais mon mari, lui, ne se gêne pas pour lui faire savoir qu’il lui manque certains atouts dits masculins, pour se faire valoir auprès de ses pairs. Mon fils a donc toujours senti le regard négatif de son père à son endroit. J’ai transmis le message à mon mari de faire un peu plus attention. Mais depuis quelque temps, j’ai remarqué que notre garçon s’isole plus qu’avant, et que tanné des moqueries sur son surpoids dont il était victime à l’école, il s’est mis à perdre du poids. J’étais d’accord au début, mais là ça commence à m’inquiéter. Comme on n’a pas les moyens de lui faire voir un psy, connaissez-vous quelqu’un qui pourrait m’aider ?

Maman aux abois

Je pense qu’une consultation auprès de l’organisme ANEB (Anorexie et boulimie Québec) pourrait vous mettre sur des pistes de solution. Étant entendu que votre conjoint devrait aussi se faire un devoir de s’impliquer positivement auprès de son fils.