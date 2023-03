Deux disques d'or pour Salebarbes

Après les concerts à guichets fermés, le groupe acadien Salebarbes peut maintenant amorcer une collection de disques d’or.

Le quintette trad-cajun, formé des frères Éloi et Jonathan Painchaud, de Jean-François Breau, Kevin McIntyre et Georges Belliveau, vient de recevoir de certifications dorées en vertu des ventes de 40 000 exemplaires (physiques et numériques) de chacun de ses deux premiers albums Live au Pas Perdus et Gin à l’eau salée.

Par voie de communiqué, le groupe a aussi fait savoir qu’il se trouve actuellement en studio pour préparer son troisième album, qui verrait le jour en 2023.

En parallèle, Salebarbes continue de donner des concerts, la plupart affichant déjà complet. De nouvelles dates ont été annoncées en 2024.