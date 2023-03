Divorce: il verse 1 milliard $ à son ex-femme qui l’a laissé pour une femme

L’un des hommes les plus riches du monde a dû verser 1 milliard $ US (1,9 milliard $ CA) à son ex-femme qui l’a quitté pour une autre femme, après 40 ans de mariage.

Caryl, 69 ans, et son ex-mari Israel Englander, milliardaire de 74 ans et titan des fonds spéculatifs, étaient mariés depuis 1975, et ont trois enfants.

Leur divorce a beaucoup fait réagir la société New-Yorkaises, selon «Page Six».

L’accord de divorce est arrivé après que Caryl a poursuivi Israel, qui vaut 11,3 milliards $ US (15 milliards $ CA) selon Forbes, alléguant qu’il «est devenu enragé» lorsqu’elle est tombée «en amour» avec une célèbre galeriste suisse de 55 ans.

Les deux femmes ont également affirmé qu’Israel les avait «terrorisées» toutes les deux dans le but d’escroquer Caryl de milliards de $ dans le divorce en la faisant signer un contrat post nuptial en 2020, selon la poursuite civile déposée le 9 février.

La poursuite a été mystérieusement retirée une semaine plus tard et le divorce s’est réglé de façon privée et à l’amiable.

L’avocat de Caryl, Peter E. Bronstein, a confirmé que Caryl était satisfaite du règlement et que les parties ne sont pas autorisées à répondre aux requêtes de commentaires.

Les 40 ans de mariage des Englanders a commencé à se détériorer en 2016 après qu’Israel a trompé Caryl a plusieurs reprises, d’après les allégations des deux femmes.

Une autre source a également affirmé que beaucoup pensaient que la décision de Caryl de quitter Israel pour Levy l’avait laissé «profondément humilié, sentiment amplifié par le fait que Caryl le quittait pour une femme à ce stade de leur vie, devenant le sujet de conversation numéro 1 dans la société New-Yorkaises».