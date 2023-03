Donald Trump formellement accusé par un grand jury à New York

Un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films pornographiques en 2016, un fait sans précédent pour un ancien président, rapportent jeudi des médias américains.

L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l'Etat de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130 000 $ à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, rapporte notamment le New York Times et CNN.

Plus de détails suivront.