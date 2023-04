«Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs»: Michelle Rodriguez et Chris Pine au royaume de la fantaisie

Il était une fois... dans les années 1970 aux États-Unis, le jeu de rôle et de table «Donjons et Dragons» passionnait toute une génération de joueurs. Un demi-siècle plus tard, le titre obtient enfin une adaptation cinématographique digne de ce nom.

«Mon neveu, qui a maintenant 13 ans, est un passionné du jeu. Il joue toutes les semaines et écrit ses propres campagnes. Après ma première discussion avec John [Francis Daley, le coscénariste et coréalisateur] et Jonathan [Goldstein, le deuxième coscénariste et coréalisateur] sur ma possibilité de jouer dans le film, ils m’ont fait parvenir un panier cadeau “Donjons et Dragons”. J’ai invité mon neveu et de voir ses yeux devant le panier m’a fait réaliser que “D&D” était un phénomène. Nous avons ensuite réuni toute la famille pour y jouer. C’était extraordinaire de voir toute ma famille s’amuser ainsi, cela ne s’était pas produit depuis des années. [...] Ce qui m’a surpris est le fait que je n’aie pas découvert le jeu plus tôt, avant ma quarantaine.»

«S’il y a un jeu auquel tout le monde devrait jouer dans toutes les écoles à travers le pays, c’est bien “D&D”. Je vous garantis qu’en 20 minutes, les joueurs oublieront dans quelle classe ils sont, qui sont leurs meilleurs amis, et tout ça. Tout le monde voudra simplement s’amuser et rigoler. C’est le genre d’énergie que j’ai envie de libérer dans l’univers.»

C’est avec ces termes emphatiques que Chris Pine s’est exprimé lors de la conférence de presse dédiée à «Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs» au ComicCon de San Diego l’été dernier.

En route vers les Royaumes oubliés

L’acteur y tient le rôle de Edgin Darvis, un barde qui a dû s’occuper de sa fille, Kira (Chloe Coleman) après la mort tragique de sa femme. Aidé de son amie Holga (Michelle Rodriguez), il tente de s’emparer d’une tablette afin de ressusciter son épouse, mais le duo est capturé et emprisonné. Les deux compères s’échappent et se lancent à la recherche de Kira que Forge Fitzwilliam (Hugh Grant) a recueillie. Mais voilà, le roublard est devenu seigneur d’un royaume en s’assurant des services de Sofina (Daisy Head), une redoutable magicienne. En chemin, Edgin et Holga réuniront d’autres compagnons dont Doric (Sophia Lillis), une druidesse, Simon (Justice Smith), un magicien, et Xenk (Regé-Jean Page), un paladin.

«J’ai grandi au New Jersey... et il n’y a rien d’autre à faire que jouer à “D&D”, s’est exclamée Michelle Rodriguez en riant. J’avais 15, 16, 17 ans à l’époque et, quand nous avons joué peu avant le tournage, je n’avais pas joué depuis plus de 20 ans. Mon rôle a fait remonter tellement de souvenirs! Celui d’être une gamine dans un sous-sol et de m’amuser avec mes amis. Les jeux de rôle sont une expérience extraordinaire!»

Tourné en Irlande en plein confinement pandémique, «Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs» a été écrit et réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, duo qui a signé... «Méchants patrons». Pour eux, «Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs» devait donc impérativement contenir des éléments humoristiques.

«Nous ne voulions pas faire un simple drame épique fantastique. Nous ne voulions pas non plus faire une parodie, ou quelque chose où la comédie était l’élément principal. Nous voulions faire un film qui soit fidèle à l'esprit du jeu, qui plaise aux fans, mais qui puisse aussi se suffire à lui-même. On a mentionné les Monty Python. Ce n'est pas tout à fait le ton, mais ce qu’ont fait les Monty Python, c'est de l'absurdité intelligente afin de mettre en lumière le ridicule des clichés médiévaux. Nous avons essayé de faire cela avec le genre fantastique», a ainsi détaillé Jonathan Goldstein dans les pages de «Variety».

John Francis Daley a, pour sa part, souligné que les deux hommes n’avaient pas débuté leur travail à l’aveugle. «Une grande partie de cet univers a déjà été construite. Vous avez tous ces livres que vous pouvez utiliser comme référence, ainsi que des créatures et des monstres uniques à “D&D”. Pouvoir embrasser l'absurdité et l'étrangeté de certaines de ces créatures et de ces sorts nous a permis d’écrire un film en puisant dans notre sensibilité.»

«Chaque personne représente un type de joueur différent et illustre sa manière de jouer. Xenk, incarné par Regé-Jean Page, est le joueur “nerd” par excellence qui ne fait aucune plaisanterie et qui adhère aux règles de manière stricte. À l’opposé, Edgin, le personnage de Chris Pine, représente le joueur dilettante. Il ne se soucie nullement d’apprendre les sorts d’un barde et préfère mille fois taper sur la tête des gens avec son luth.»

«Le film est presque comme un maître du donjon (MD). Les intrigues et les rebondissements vécus par les personnages sont ceux que lancerait un MD lors de la partie pour rendre le tout plus amusant. C’était notre manière de montrer ce qui se passait lorsqu’on joue à “D&D” sans traverser le quatrième mur ou faire trop de références méta», a expliqué Jonathan Goldstein.

Pour Chris Pine, «le film possède une énergie presque “Spielbergienne”. C’est le genre de film avec lequel j’ai grandi dans les années 1980, on y trouve une ouverture, une lumière, un bouillonnement... Dans ce contexte, le travail d’un acteur est de garder vivante la musique du scénario et j’aime cette manière de faire du cinéma, j’aime l’énergie ainsi créée sur le plateau.»

Michelle Rodriguez, heureuse barbare

On la connaît pour son rôle de Letty Ortiz dans les «Rapides et dangereux» ainsi que pour celui de Rain Ocampo dans la franchise des «Resident Evil». Dans «Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs», elle fait le coup de poing (et d’épée, de massue, etc.) avec un dynamisme et une maestria qui laissent pantois.

C’est à dessein que les deux scénaristes ont laissé les femmes – Holga et Doric – se battre alors que le personnage de Chris Pine est complètement en retrait. «Nous aimions le fait que Holga est celle qui tape et fait tout le sale travail pour Edgin, qui n’aime pas du tout se salir les mains.»

Évidemment, Michelle Rodriguez a pris des muscles afin d’être convaincante et a donné une idée de son entraînement lors du panel de ComicCon.

«Beaucoup d’exercices, beaucoup de laits frappés protéinés... et beaucoup de flatulences! Beaucoup de redressements assis, de pompes, de poids. Pendant la pandémie, toutes les frustrations accumulées ont été éliminées avec un «punching-bag». C’était fou et les journées de tournage étaient stressantes. Mais je me suis bien amusée! Et j’ai pris environ 5 kg de muscles. J’ai aimé sculpter mon corps.»

«Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs» joue sur les écrans de la province dès le 31 mars.