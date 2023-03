Festival Power Trip : Metallica, Iron Maiden et Ozzy Osbourne dans le désert californien

C’est une affiche qui a de quoi faire saliver tous les mordus de heavy métal et de rock lourd. Pendant trois jours, dans le désert californien, Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, AC/DC, Guns N’ Roses et Tool se succéderont sur scène lors de la première présentation du festival Power Trip.

Les dieux du rock/métal et leurs loyaux et passionnés admirateurs ont rendez-vous à Indio, dans la vallée de Coachella, du 6 au 8 octobre, là où se tient chaque printemps le fameux festival de Coachella.

Ce n’est pas la première fois que ce site reçoit un tel assemblage de légendes en automne. En 2016, le festival Desert Trip avait réuni, sur deux fins de semaine, rien de moins que Paul McCartney, les Rolling Stones, Roger Waters, The Who, Bob Dylan et Neil Young.

Tout cela a évidemment un prix. Les billets en admission générale pour les trois jours de Power Trip seront offerts à partir de 599 $ US plus les frais. Pour les forfaits VIP, il n’y a rien en bas de 1599 $ US.

Bruce et Axl

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le 6 octobre, le coup d’envoi sera donné avec un doublé Guns N’ Roses et Iron Maiden.

Il sera intéressant de savoir si les chanteurs Bruce Dickinson et Axl Rose s’échangeront des amabilités.

Dans une entrevue au Journal, en 2015, Bruce Dickinson avait relaté avoir eu maille à partir avec Axl Rose lors d’un concert au Colisée de Québec lors duquel Guns N’ Roses assurait la première partie d’Iron Maiden. Rose avait invectivé des spectateurs parce qu’ils lui parlaient français.

« J’aurais dû monter sur scène et lui donner un coup de poing. Comment pouvait-il oser parler à mon public de la sorte ? J’ai toujours regretté de ne pas l’avoir fait », avait-il confié.

AC/DC et Ozzy Osbourne les suivront sur scène, le 7 octobre. Metallica et Tool seront les vedettes de la dernière soirée.

Nouvelle chanson de Metallica

Parlant de Metallica, les chouchous des Québécois, attendus au Stade Olympique pour deux soirs cet été, ont présenté jeudi un nouvel extrait de leur album 72 Seasons, qui paraîtra le 14 avril.

Sur plus de sept minutes euphoriques, la chanson-titre de l’album fait le pont entre le Metallica thrash des années 1980 et celui aux accents plus hard rock et mélodiques des années 1990. Cette nouveauté succède aux pièces Screaming Suicide, Lux Æterna et If Darkness Had a Son, déjà connues du public.

Le titre 72 Seasons fait référence aux 18 premières années de notre existence, celles qui forment « nos réelles ou fausses identités, le concept voulant que nos parents nous disaient qui nous étions », indique le chanteur James Hetfield, cité dans un communiqué par la maison de disques du groupe.

La tournée mondiale de Metallica se mettra en branle le 27 avril, à Amsterdam.