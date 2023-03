Formule 1: les derniers détails sur la blessure de Lance Stroll

Les membres de l’écurie Aston Martin et Lance Stroll ont retrouvé le sourire cette saison après plusieurs années de misère. Le pilote québécois fait le boulot jusqu’à présent, malgré une blessure douloureuse.

En point de presse jeudi avant le week-end du Grand Prix de Formule 1 d’Australie, Stroll a expliqué que ses poignets blessés – le résultat d’une chute à bicyclette – se portaient mieux.

«J’ai encore ces fractures, ce n’est pas terminé. Les os ne guérissent pas en quelques semaines, mais je me sens vraiment mieux», a-t-il indiqué, selon le site F1.com.

Plusieurs se souviendront du premier Grand Prix de l’année, à Bahreïn, où Stroll devait être assisté par ses mécaniciens pour sortir de sa monoplace. Bien qu’il avait raté tous les essais de présaison, il avait livré une courageuse performance pour terminer sixième.

Des ennuis mécaniques ont forcé le Montréalais à mettre un terme à sa course plus tôt que prévu en Arabie saoudite. Mais comme les deux présences sur le podium de son coéquipier Fernando Alonso, la voiture Aston Martin est conçue pour rouler à l’avant du peloton.

«C’est vraiment une atmosphère différente cette année, a admis Stroll. Il y a 12 mois, nous connaissions un passage difficile et tout le monde était frustré et déçu. Mais cette fois, nous avons hâte au week-end et nous sommes excités après nos performances des dernières semaines.»

«Une bonne voiture me donne plus de confiance à la conduire. Je peux la pousser plus loin et c’est encore plus plaisant.»

Parti 19e sur la grille de départ en Australie l’an dernier, Stroll avait flirté avec le top 10 pendant la course pour finalement conclure au 12e rang.