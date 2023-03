Hausse des interventions: une année occupée pour les pompiers de Québec

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a enregistré une hausse marquée des appels, des enquêtes et des activités de prévention sur son territoire, en 2022.

Au total, c’est 13 696 appels qui ont été transférés aux pompiers de Québec en 2022, selon le rapport annuel de l’organisation. Il s’agit d’une hausse moyenne de 11% par rapport aux trois années précédentes.

Près de 10% de ces quelque 14 000 appels ont été effectués durant la période des Fêtes, entre le 23 et le 28 décembre, en raison des intempéries qui ont touché tout le Québec. Pour la seule journée du 23 décembre, ce sont plus de 1000 appels qui ont été logés.

Malheureusement, une personne a perdu la vie le 24 décembre dernier en raison d’une chandelle allumée à la suite d’une panne de courant. L’année précédente, 5 personnes avaient succombé à leurs blessures causées par un brasier.

Des sources variées

Le Commissariat aux incendies a aussi été appelé à analyser les causes et circonstances des différents incendies à 451 reprises. En comparaison, l’organisation avait 403 dossiers d’enquête en 2021, 345 en 2020, et 344 en 2019.

Le tiers de ceux-ci ont été liés à une défaillance électrique ou mécanique et plus de 20% à une utilisation inadéquate du matériau enflammé, comme de l’huile de cuisson. La chaleur dégagée par des articles de fumeurs est aussi à l’origine de plus de 20% des incendies.

À noter qu’un feu sur 10 a été associé à un geste volontaire sur le territoire de la Ville de Québec, en 2022.

Sur les quelque 1100 incendies répertoriés, les dommages matériels s’élèvent à 29,1 M$, dont 20 M$ en bâtiment. Comme la valeur foncière des bâtiments affectés était estimée à 4 083 M$, les pompiers ont réussi à préserver 99,5% de cette valeur.

Des objectifs facilement atteints

Après une chute drastique des visites de prévention à domicile durant les années pandémiques, ce type d’intervention est revenu à la normale avec 58 648 visites, alors que l’objectif 2019-2024 est de 50 000.

Au niveau de la sensibilisation auprès du public, les chiffres ont tout simplement explosé, passant d’une moyenne d’environ 2800 personnes rencontrées entre 2019 et 2021, à 16 170 l’an dernier.

Les inspections des bâtiments à risques élevés ont même été 2,5 fois plus nombreuses que durant les trois années précédentes, grâce au retour de la Division de la prévention au sein du SPCIQ, et de l’embauche de nouveaux inspecteurs.