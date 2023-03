Il faut apprendre à se pardonner

J’ai lu avec chagrin la lettre signée « Vallée de larmes » dans laquelle une femme avouait que, rendue à 70 ans, elle s’en voulait toujours pour un avortement subi dans la vingtaine, alors qu’à mes yeux, elle mérite un pardon total pour son geste. Alors qu’elle vit dans de vains remords depuis 50 ans et même si je suis protestant, je sais que l’Église catholique à laquelle elle adhère a toujours mis de l’avant la rédemption divine qu’elle accorde à ses adeptes.

C’est indéniable qu’elle a commis une faute en avortant, mais elle devrait se rappeler que Jésus a toujours été l’ami des pécheurs. Il les a reçus et il a mangé avec eux sans en écarter aucun. Il est mort sur la croix pour expier les fautes du genre humain, incluant la signataire de « Vallées de larmes ».

Elle doit me croire sur parole, car il ne lui reste plus désormais qu’à se fondre en Jésus par sa foi. À son intention, voici les paroles d’un vieux cantique : « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m’appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, je viens. »

C’est en chantant ces paroles-là qu’en 1955 je suis venu vers le Seigneur qui m’a pardonné mes péchés et accordé son salut. Je souhaite ardemment que ce soit pareil pour elle et pour tous ceux et toutes celles qui me lisent aujourd’hui.

Malcolm

Il n’y a rien de mieux qu’un croyant pour parler à un autre croyant afin de lui donner l’heure juste sur les fondements de ce en quoi il prête foi. Mais dont il a peut-être oublié le sens profond au fil du temps et des épreuves, qui parfois viennent brouiller ses capacités de réflexion.