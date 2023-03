Il pourrait aller en prison après avoir appelé son ex 800 fois en deux jours

Un homme du Maryland pourrait passer les cinq prochaines années en prison après avoir appelé son ex-conjointe plus de 800 fois en deux jours.

Derik Wayne Bowers, 44 ans, a été arrêté et accusé de cyberharcèlement après avoir essayé de contacter et d’intimider son ancienne flamme par téléphone, par textos et sur Facebook.

L’acte d’accusation affirme qu’en décembre 2022, l’homme aurait appelé la femme 815 fois en deux jours. Il aurait également envoyé des milliers de textos dans les derniers mois en plus de tenter de l’humilier publiquement sur les réseaux sociaux.

S’il est reconnu coupable, Bowers pourrait faire face à cinq ans de prison.

«Le cyberharcèlement est un délit qu’on doit prendre au sérieux, a déclaré l’avocat qui représente l’État dans cette affaire. J’encourage les victimes à porter plainte afin d’empêcher les fautifs de faire du mal à d’autres personnes».

Le FBI et le bureau du Sherif poursuivent leur enquête.