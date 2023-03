Inde: un séparatiste sikh en cavale nargue les autorités dans une vidéo

Un prédicateur séparatiste sikh en cavale, recherché en vain depuis deux semaines par des milliers de policiers indiens, a publié une vidéo dans laquelle il nargue les autorités.

La police de l'État du Pendjab, dans le nord-ouest de l'Inde, qui traque Amritpal Singh depuis le 18 mars, a arrêté plus d'une centaine de ses partisans et interdit la réunion de plus de quatre personnes dans certains lieux.

Le Pendjab, qui compte 30 millions d'habitants dont 58 % de Sikhs, a été privé de l'internet mobile pendant plusieurs jours.

Âgé de 30 ans, Amritpal Singh s'est fait connaître ces derniers mois en réclamant la création du Khalistan, un État revendiqué par les indépendantistes sikhs du Pendjab, dont la lutte avait déclenché des violences dans les années 1980 et 1990 ayant fait des milliers de morts.

Aperçu à Delhi, le fugitif a qualifié l'opération de police d'«attaque contre la communauté sikhe» dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mercredi.

«Je n'ai jamais eu peur d'être arrêté et je ne le suis pas aujourd'hui. Mon moral est bon. Personne ne peut me faire de mal. C'est la volonté de Dieu», a-t-il déclaré.

La vidéo n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante, mais son authenticité ne fait guère de doute. Elle avait été publiée sur des comptes Twitter basés en Grande-Bretagne et au Canada, mais l'entreprise américaine les a supprimés en Inde à la demande du gouvernement.

Twitter a également bloqué pour ses utilisateurs indiens les comptes de plusieurs Canadiens de confession sikhe qui ont critiqué la répression, y compris le député Jagmeet Singh, ainsi que plusieurs journalistes, selon des informations de presse.

La traque du prédicateur a déclenché des manifestations de Sikhs devant les consulats indiens en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Ses sympathisants ont brisé des vitres à San Francisco.

L'Inde a convoqué les représentants diplomatiques américain, britannique et canadien à New Delhi pour protester et demander que la sécurité des missions indiennes soit assurée dans ces pays.

Le prédicateur et des partisans armés d'épées, de couteaux et d'armes à feu ont pris d'assaut en février un poste de police, après l'arrestation d'un assistant de M. Singh pour agression et tentative d'enlèvement présumées.

L'attaque en plein jour dans la banlieue d'Amritsar, la ville qui abrite le Temple d'Or, le plus sacré des temples sikhs, a fait plusieurs blessés parmi les policiers et conduit les autorités à se lancer à ses trousses.

L'Inde s'est souvent plainte auprès des pays d'accueil de l'activité qu'y mène la diaspora séparatiste, susceptible selon New Delhi de relancer le mouvement grâce à une aide financière massive.