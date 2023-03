«Je vais m’en souvenir toute ma vie» -Sean Farrell

Les événements se bousculent à un rythme effréné pour Sean Farrell. À peine est-il débarqué dans l’entourage du Canadien qu’il a déjà un but et quelques présences sur la première unité.

« Je vais m’en souvenir toute ma vie. C’était un moment cool, même si c’était un jeu bizarre. Je tentais de faire une passe à Gally puis, soudainement, j’ai vu les gars commencer à célébrer. »

–Sean Farrell

On ignore si c’est l’effet de surprise, mais la réaction de la recrue du Canadien fut plutôt timide. En fait, Brendan Gallagher et Jake Evans, ses deux compagnons de trio du moment, sont apparus beaucoup plus enthousiastes.

« Peu importe ça fait combien d’années que tu joues dans la LNH, c’est toujours excitant de voir un jeune coéquipier marquer son premier but. Ça rappelle des souvenirs. C’est une énergie contagieuse. »

–Brendan Gallagher

Le Canadien ne sera pas fâché de ne plus affronter les Panthers avant la saison prochaine. Au cours des quatre affrontements, cet hiver, la troupe de Martin St-Louis a accordé 27 buts aux Floridiens.

« C’est une équipe qui bouge beaucoup en zone offensive. Ils envoient beaucoup de lancers au filet et ils ont des gars qui sont très efficaces à l’intérieur pour faire dévier les rondelles et saisir les retours. Leur attaque massive est également très bonne. »

–Martin St-Louis

Jeudi, c’est la deuxième période qui a coulé le Canadien. Les Panthers ont inscrit deux buts dans les premiers instants de cet engagement pour creuser l’écart à 3 à 1 et ne plus regarder derrière.

« C’est là qu’ils ont pris l’ascendant sur le match. De notre côté, on a manqué d’exécution. Ça fait deux matchs de suite que ça arrive. Il y a peut-être un peu de fatigue mentale et physique. »

–Martin St-Louis