La bromance entre Christian Dubé et Gaétan Barrette

Vous rappelez-vous, quand vous étiez petit, le gars pas très populaire qui voulait être ami avec vous ?

Chaque jour, il vous attendait au coin de la rue pour vous accompagner sur le chemin de l’école.

Et chaque jour, en finissant votre bol de Honeycomb, vous vous disiez : « J’espère qu’il ne sera pas là aujourd’hui », parce que vous ne vouliez pas être vu à ses côtés.

SON MEILLEUR ENNEMI

Eh bien c’est comme ça que doit se sentir Christian Dubé quand il voit Gaétan Barrette le féliciter pour sa réforme du système de santé à la télé.

Il doit se dire : « Ah, non, pas encore lui... Avec des amis comme ça, pas besoin d’ennemis ! »

Mais que voulez-vous, l’ex-ministre Barrette aime la réforme de Christian Dubé ! Il l’adore ! Il la trouve courageuse ! Utile ! Bien ficelée ! Et il veut que tout le monde le sache !

On ne peut pas empêcher un cœur d’aimer, non ?

C’est sûr que te faire embrasser sur la joue par Monsieur Centralisation quand ça fait des années que ton gouvernement critique les ravages de la centralisation, ça ne doit pas être drôle.

Mais comme dit ma mère, on ne choisit pas toujours ses amis...

Monsieur Barrette aime monsieur Dubé ! Il trouve qu’il marche dans ses pas, qu’il est son dauphin, son fils spirituel, qu’il parachève son œuvre !

Il l’attend tous les jours au coin de la rue pour marcher à ses côtés et lui raconter des bonnes blagues de radiologistes !

C’est mignon, non ?

Cette amitié transpartisane ?

Ce lien qui unit le pécheur et le sauveur ?

Le pestiféré et le guérisseur ?

Voldemort et Harry Potter ?

ÉBRANLER LES COLONNES ?

« Nous allons ébranler les colonnes du temple », a dit avec emphase Samson Dubé quelques jours avant de dévoiler sa réforme qu’on n’est pas censé appeler « réforme », car le mot « réforme » a mauvaise réputation.

Traduction : les syndicats et les corporations professionnelles sont mieux d’accrocher leur tuque avec de la broche, car il va venter fort !

On va transformer certaines vaches sacrées en tartare !

Mais entre les prévisions météo et la réalité, il y a souvent une différence de plusieurs degrés.

Comme disait le philosophe Ti-Guy La Lune : « La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ».

Regardez ce qui se passe dans la cour du shérif Éric Caire.

Le gouvernement devait nous faire épargner des millions de dollars en catapultant nos données dans les nuages, mais les fonctionnaires ont fait la baboune et croisé les bras et le gouvernement a dû baisser la tête et repousser son projet de trois ans.

Vous croyez vraiment que monsieur Legault, qui aime tellement être aimé, va se mettre des syndicats et des corporations à dos et accepter de jouer le rôle du méchant ?

Permettez-moi d’être sceptique...

Mais qui sait ? La réforme du couple Barrette-Dubé sera peut-être bien accueillie par les gardiens du temple...

SON PLUS GRAND FAN

Sinon, ça sera le combat de la décennie.

Dans le coin droit, Christian Dubé. Dans le coin gauche, les gardiens du temple.

Et juste derrière le ministre de la Santé, Gaétan Barrette debout sur une chaise qui crie : « Awèye ! Cogne, Christian ! COGNE ! »