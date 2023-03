La solution de choix pour devenir propriétaire d’une maison en 2023

Avec la hausse des taux d’intérêt et du coût de la vie, plusieurs personnes se demandent comment réaliser leur projet d’acheter ou de construire une maison. Heureusement, différentes options s’offrent à vous pour devenir propriétaire en 2023.

En plus des incitatifs financiers à l’achat d’une propriété, des solutions avantageuses liées aux nouvelles technologies permettent d’économiser temps et argent dans la construction d’une maison.

Êtes-vous familier avec le concept des maisons usinées? Au Québec, l’entreprise PRO-FAB est le chef de file dans la construction d’habitations modulaires, depuis plus de 30 ans.

Découvrez toutes les bonnes raisons de vous tourner vers l’entreprise québécoise pour votre projet de construction et explorez les différentes façons de financer ce grand chantier.

La qualité des maisons

Courtoisie: Pro-Fab | Modèle: Belvédère

C’est en usine, à l’abri des intempéries, que les maisons PRO-FAB sont fabriquées de façon sécuritaire et performante, selon les standards les plus élevés de l’industrie.

Dans tous les aspects de la création de votre maison de rêve, l’entreprise a pour mission de rendre votre espace attrayant et fonctionnel en utilisant des produits et des matériaux de haute qualité.

De plus, la nouvelle méthode de fabrication des murs extérieurs adoptée par l’entreprise permet de réduire les infiltrations d’air, en plus d’offrir une ventilation, une climatisation et un chauffage très efficaces. Cette nouveauté contribue à maximiser la performance isolante du mur et ainsi à réduire la consommation d’énergie pour un confort optimal.

L’accompagnement complet

À titre d’entrepreneur en construction, PRO-FAB vous accompagne tout au long du processus d’achat en s’occupant des nombreux suivis, des fondations aux raccordements d’électricité, de plomberie et de menuiserie.

Le Centre PRO-FAB Design vous accueille dans un espace de 8 500 pieds carrés où vous serez en mesure d’apprécier différents aménagements de cuisines et de salles de bain, en plus d’avoir la possibilité de sélectionner vos couvre-sols et vos revêtements extérieurs. Vous avez donc droit à un service de personnalisation de votre maison de A à Z.

C’est sans oublier le soutien de conseillers en habitation, de responsables relation clients, de technologues en architecture, de cuisinistes, de designers d’intérieur et d’inspecteurs qui ont pour mission de combler vos attentes et vos besoins.

La possibilité de participer aux travaux

Getty Images

Si vous êtes manuel et que vous avez envie de mettre la main à la pâte, certaines économies sont possibles dans la réalisation de ce projet.

Les revêtements de sol, le tirage des joints, la peinture ainsi que la finition et l’isolation du sous-sol sont des travaux qui peuvent être réalisés par vous.

La tranquillité d'esprit

Getty Images/iStockphoto

Plusieurs personnes peuvent s’inquiéter des dépassements de coûts et de temps lorsqu’il est question de construire une maison. Toutefois, en optant pour une habitation usinée, les processus bien réglés assurent une livraison rapide et ponctuelle.

PRO-FAB se fait également un devoir de suivre de près votre budget et votre échéancier, du début à la fin. C’est ce contrôle rigoureux des coûts et des délais en usine qui permet d’offrir des prix très compétitifs.

L’équipe s’occupe également de coordonner les travaux, de créer et d'optimiser les plans et de vous proposer des solutions personnalisées pour vous garantir une maison confortable et bien construite.

Les programmes et les incitatifs pour l’achat d’une propriété

Dans le contexte actuel, avec la hausse des taux d’intérêt et l’inflation, il existe tout de même des options intéressantes pour accéder à la propriété incluant:

· Le régime d’accession à la propriété (RAP)

· Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – à venir en 2023

· Le prêt sans intérêt jusqu’à 5 % de la valeur de la demeure (SCHL)

· Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (CIAPH)

· Le congé de taxes municipales et de «bienvenue» (ex. le programme Accès Famille de la ville de Québec)

· Le Fonds d’innovation de la SCHL (option location-achat)

Informez-vous auprès de votre conseiller financier pour connaître les incitatifs qui s’appliquent à votre situation.

Vous souhaitez entamer les travaux de construction de votre maison de rêve en 2023? Communiquez dès maintenant les experts de PRO-FAB pour profiter d’un accompagnement complet et personnalisé dans la création de votre maison usinée.