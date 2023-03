L'actrice Melissa Joan Hart a aidé des enfants à fuir la fusillade de Nashville

L'actrie américaine Melissa Joan Hart fait partie des témoins de la fusillade survenue à la Covenant School de Nashville lundi matin.

Cette école primaire de Nashville a été le théâtre d’une nouvelle tuerie de masse par un assaillant ayant pu se procurer des armes légalement. Trois enfants de neuf ans et trois adultes ont péri sous les balles et l’actrice de Sabrina l’apprentie sorcière est de ceux qui ont aidé les enfants à trouver refuge pendant l’assaut.

«Mon mari et moi nous rendions à l’école pour des conférences. Heureusement, nos enfants n’avaient pas cours ce jour. Nous avons aidé une classe de maternelle», explique-t-elle, les larmes aux yeux, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram au lendemain de la tuerie.

Elle détaille comment elle a vu des «élèves de maternelle escalader les arbres pour essayer de s’échapper de cette terrible fusillade à leur école». «Donc nous avons aidé ces tout-petits à traverser la rue pour retrouver leurs professeurs», explique-t-elle.

Et si Melissa Joan Hart est autant bouleversée, c’est également parce que ce n’est pas la première fusillade dont elle est témoin. La star et son mari, Mark Wilderson, vivaient auparavant dans le Connecticut avec leurs trois garçons, Mason, 17 ans, Braden, 15 ans, et Tucker, 10 ans.

Leur maison était non loin de Sandy Hook, cette école primaire où un homme de 20 ans a fait feu en 2012, tuant 20 enfants âgés de six et sept ans, et blessant six adultes avant de se suicider. Encore une fois, le tireur avait pu se procurer des armes légalement aux États-Unis.

«Nous avons aidé une maman à retrouver ses enfants et je... Je ne sais pas quoi dire», a conclu Melissa Joan Hart, avec ce même «Ça suffit!» que scandent les Américains souhaitant une meilleure réglementation des armes à feu sur leur territoire.