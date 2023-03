«Ils méritent tout ce qui leur arrive»: le père Tkachuk critique l'équipe de son fils Matthew

L’ancien joueur Keith Tkachuk n’a pas été tendre à l’endroit des Panthers de la Floride, l’équipe de son fils Matthew, lors de son passage à une émission de radio de Toronto.

• À lire aussi: Un autre vieux record à la portée des Bruins

• À lire aussi: Les grands débuts dans la LNH de l'espoir québécois Devon Levi dès vendredi?

Lundi soir, il a assisté à la défaite de 5-2 des Panthers contre les Sénateurs d’Ottawa, la formation de son autre fils, Brady.

«C’est une question de vie ou de mort pour les Panthers présentement, a souligné Tkachuk à l’émission First Up with Korolnek & Colaiacovo avant la victoire des Panthers sur les Maple Leafs en soirée. Je suis déçu par ce que je vois des Panthers.

«C’est une équipe qui manque de conviction et ils méritent tout ce qui leur arrive présentement.»

Plus de robustesse?

Selon l’ancien attaquant des Blues de St. Louis, la formation floridienne, qui visite le Canadien ce soir au Centre Bell, manque d’ardeur au travail.

«Au lieu d’essayer d’avoir des autographes de Matthews ou de Marner sur la glace, ils devraient les surveiller plus étroitement. C’est très décevant. Je donne l’impression d’être une personne frustrée. Toutefois, chaque fois que je regarde les Sénateurs, je sais que ce n’est pas l’équipe la plus talentueuse, mais qu’elle va tout donner.

«Les Panthers devraient prendre une page de leur livre.»