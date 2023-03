Les «chasseurs de pédophiles» de Gatineau arrêtés pour... distribution de pornographie juvénile

Cinq chasseurs de pédophiles de Gatineau qui traquaient des hommes sur les médias sociaux après s’être fait passer pour des adolescentes ont été arrêtés et devront faire face à une 38 accusations de distribution de pornographie juvénile et harcèlement criminel.

La police de Gatineau a annoncé l’arrestation de cinq individus dont Joey et Jessy Chartrand qui avait fait parler d’eux au mois de janvier dernier avec leur compte Facebook et TikTok Pédo buster. Ceux-ci avaient donné des entrevues dans les médias.

Les cinq hommes entre 24 et 40 ans devraient être accusés de 38 chefs d’accusation, dont distribution de pornographie juvénile, harcèlement criminel, intimidation et séquestration. Ils devraient comparaître à Gatineau au cours de la journée.

La police de Gatineau a indiqué qu’elle enquêtait sur le phénomène depuis plusieurs semaines, notamment après avoir reçu une dizaine de plaintes de la part de citoyens inquiets. Des mandats de perquisitions ont ainsi été exécutés au cours des dernières heures menant à la saisie de matériel informatique, armes à feu mal entreposées et saisie de drogue.

Selon le SPVG, Joey Chartrand, 25 ans, devrait être accusé de distribution de pornographie juvénile, harcèlement criminel, intimidation et séquestration.

Le modus operandi de Joey Chartrand et sa bande visait à se faire passer pour une adolescente de 14 ans sur les sites de rencontre dans le but de discuter avec des hommes qui souhaitaient avoir des relations sexuelles. Une fois un rendez-vous fixé, les «chasseurs de pédophiles» filmaient la rencontre où l’homme était piégé et diffusaient la scène sur les médias sociaux.

Pas une bonne idée

En janvier dernier, la police de Gatineau avait indiqué, en réaction à la médiatisation de ce phénomène, qu’elle «n’encourageait pas ce type d’initiative considérant les risques encourus par les personnes qui y participent».

L’instigateur du mouvement avait même été rencontré par les policiers le 31 janvier dernier et a été informé des risques d’une telle pratique.