M. Dubé, consultez d’abord vos «Top Guns» du réseau public

Le projet de loi sur l’efficacité du réseau de la santé et des services sociaux – notamment en ce qui concerne la création de l’Agence Santé Québec, sera l’une des mesures centrales du plan de refondation du système de santé. À cet égard, le ministre Dubé affirme à juste titre que « Le statu quo pour notre réseau de la santé n’est pas viable ».

Bien que l’AGESSS partage ce dernier constat, il est évident que ce projet de loi suscite des questionnements chez nos membres. Toujours selon le ministre, « Le projet de loi sur l’efficacité on peut s'y référer avec Santé Québec, c’est entre autres d’être capable de séparer le ministère des opérations ». Dans cette optique, ce dernier aura comme conséquence que le gouvernement du Québec devra invariablement ajuster les partages de responsabilités actuels.

Afin de favoriser la confiance de tous les intervenants, il nous apparaît capital que les rôles et responsabilités de chacune de ces entités soient clairement définis et communiqués de façon transparente. Nous misons sur la décentralisation, la gestion de proximité, la flexibilité et l’autonomie des gestionnaires.

L’élite

À l’approche du dépôt du projet de loi, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, affirmait dans une déclaration qui ne laissait guère place au doute, vouloir « recruter des Top Guns du privé » – dans le cadre d’une réforme du réseau de la santé et des services sociaux qui « ébranlera les colonnes du temple ».

Il existe déjà dans le réseau public, Monsieur le Ministre, des gestionnaires d’envergure, dignes de l’élite du milieu, et ces derniers ne demandent pas mieux que d’être consultés et intégrés dans l’opération de ce changement de paradigme, aussi nécessaire soit-il.

Nous sommes d’avis que le gouvernement du Québec a besoin de la collaboration de ses gestionnaires du RSSS pour mener à bien cette réforme fondamentale. Les gestionnaires du public doivent faire partie de la solution en tant que partenaires et ressources internes indispensables. On ne peut faire l’économie des réflexions et expertises de milliers de gestionnaires établis à un moment aussi charnière de l’existence du RSSS.

Gestionnaire

Le ministère de la Santé souligne à juste titre l’importance de cibler une grande performance pour les gestionnaires œuvrant au sein du réseau. Même son de cloche pour l’AGESSS; nous partageons intégralement cet objectif de performance, et les critères de valorisation de l’excellence en gestion sont également les nôtres. Les gestionnaires du public représentent la police d’assurance garante de la réussite de cette réforme indispensable.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, nous souhaitons faire partie de votre liste d’invités et prendre part aux discussions et consultations particulières lors la commission parlementaire éventuelle.

Photo fournie par Danielle Girard

Danielle Girard, Présidente-directrice générale de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)