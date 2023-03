Nouvelle arme de destruction

AUGUSTA | Il faut admettre que de changer d’outil à l’aube d’un grand championnat comme celui du Augusta National, relève soit d’une idée de génie ou d’un brin de folie.

Cette fois, il s’agit d’une idée de génie puisque Monet Chun utilise un nouveau fer droit.

Devant les évidences soulignées par son instructeur, elle a délaissé son fidèle Spyder de Taylor Made il y a trois semaines. En fouillant dans le sac de son entraîneuse chez les Wolverines du Michigan, elle a chipé son Odyssey Toulon Design.

Un outil qui deviendrait une arme de destruction sur les verts.

Elle l’a utilisé une première fois en tournoi le week-end dernier, en Arizona. Et cette semaine, ce fer droit lui a permis de sauver de précieux coups.

« Je l’adore. Surtout que les roulés commencent vraiment à bien tomber dans les coups », a souligné Chun, le sourire aux lèvres.

Correction de lacunes

Pourquoi ce changement à moins d’un mois de sa visite à Augusta ?

« On a analysé ses données et identifié une lacune sur les verts. Elle régressait sur les roulés de moins de cinq pieds. On a donc vérifié sa mécanique d’exécution, sa routine et ses lectures des surfaces. On s’est aperçu qu’elle corrigeait instinctivement son alignement en raison de la forme de son fer droit, a expliqué son instructeur Matt Wilson.

« Avec le nouvel outil, on a corrigé l’objectif, la ligne et la face à l’impact », a-t-il enchaîné. On a rapidement observé une nette amélioration. On aurait dû procéder au changement avant. Il n’y a jamais un moment meilleur qu’un autre pour le faire, mais cette fois, c’était l’évidence. »

Un coup de génie, donc. Surtout en prévision d’Augusta, où il faut exceller sur les verts.