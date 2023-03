Sharon Stone a été payée 13,5 millions USD de moins que Michael Douglas pour le film «Basic Instinct»

Sharon Stone continue de régler ses comptes sur la place publique. Après avoir affirmé le mois dernier qu’elle avait perdu la moitié de sa fortune à cause de «problèmes bancaires», l’actrice de 65 ans a révélé mardi qu’elle avait été payée seulement 500 000 USD pour son rôle dans le thriller érotique Basic Instinct, alors que sa covedette dans le film, Michael Douglas, a reçu un salaire nettement plus élevé.

«Michael Douglas a gagné 14 millions de dollars [soit l’équivalent de 19 M$ CAN aujourd’hui], a confié Sharon Stone lors d’un discours prononcé à l’occasion de la 43e cérémonie des Muse Awards, qui s’est tenue mardi soir à New York.

«Il faut dire que je débutais. J’étais une nouvelle [dans ce milieu] et que lui était une grande star», a-t-elle nuancé par la suite. Sharon Stone était âgée de 34 ans quand Basic Instinct a pris l’affiche, en mars 1992.

Dans le même discours, l’actrice a aussi affirmé qu’un des producteurs de Basic Instinct lui avait manqué de respect en s’entêtant à l’appeler «Karen» tout au long du tournage du film.

«Même au Bal des gouverneurs [la réception qui suit la cérémonie des Oscars], il a continué à m’appeler Karen! Cette humiliation est restée profondément ancrée en moi, même si mon nom n’apparaissait pas sur l’affiche du film», a-t-elle relaté.

Sharon Stone est l’une des neuf femmes à avoir reçu un prix hommage mardi soir aux New York Women in Film & Television Muse Awards, un événement qui met en lumière le travail des femmes dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Les actrices Danielle Brooks et Freida Pinto ont aussi été honorées.

Sharon Stone n’a pas eu la vie facile ces derniers mois. Après avoir perdu son frère, mort subitement en février dernier à l’âge de 57 ans, l’actrice a révélé il y a quelques semaines avoir perdu «la moitié de sa fortune», estimée à 50 millions USD, après avoir été victime de «problèmes bancaires», potentiellement liés à la faillite de la Silicon Valley Bank.