Sport professionnel: ces équipes qui poursuivent leur traversée du désert

Enfin, diront les amateurs de basketball de Sacramento, car les Kings ont assuré leur participation aux séries éliminatoires de la NBA pour la première fois en 16 saisons, mercredi.

• À lire aussi: NFL: invité à passer le test, Travis Kelce échoue à nommer les 32 entraîneurs-chefs de la ligue

• À lire aussi: Les débuts dans la LNH de l'espoir québécois Devon Levi dès vendredi?

Cette panne sèche était non seulement la plus longue de l’histoire du circuit Silver, mais aussi la plus importante série active dans les grandes ligues professionnelles nord-américaines, soit la NBA, la Ligue nationale de hockey (LNH), le baseball majeur, la Major League Soccer et la NFL.

Voici quatre organisations qui n’ont toujours pas terminé leur traversée du désert :

- Jets de New York (NFL), 12 saisons

Peu d’amateurs de sport ont autant souffert que les fidèles partisans des Jets. L’équipe de la Grosse Pomme n’a participé au match du Super Bowl qu’une seule fois, triomphant en 1968, et n’a remporté que six matchs éliminatoires depuis l’an 2000.

La dernière décennie a été encore plus pénible pour les Jets, qui ont affiché un dossier négatif lors des sept dernières campagnes. Est-ce que l’arrivée potentielle d’Aaron Rodgers pourrait signifier le début d’une nouvelle ère dans le vestiaire de l'équipe au MetLife Stadium?

- Sabres de Buffalo (LNH), 11 saisons

Parlant de partisans qui méritent sans doute mieux, ceux des Sabres n’ont jamais abandonné leur équipe favorite malgré des années de misère. Depuis sa dernière participation en séries, en 2011, la formation new-yorkaise a traversé une sempiternelle reconstruction. La sélection de Jack Eichel au repêchage, en 2015, annonçait de meilleurs jours, mais ce chapitre s'est rapidement transformé en cauchemar.

La saison 2022-2023 pourrait-elle être la bonne pour les Sabres? Avec neuf matchs à disputer, ils sont plongés au cœur d’une lutte intense pour une place parmi les équipes repêchées dans l’Est. Et qui sait? Ils pourraient remporter un premier match éliminatoire depuis... le 16 mai 2007.

- Angels de Los Angeles (baseball majeur), 8 saisons

La conclusion spectaculaire de la dernière Classique mondiale du baseball a servi de rappel pour les amateurs du baseball majeur: il est inconcevable que les Angels connaissent aussi peu de succès tout en comptant sur deux des meilleurs joueurs sur la planète, Shohei Ohtani et Mike Trout. Le voltigeur américain était de la dernière édition de l’équipe californienne ayant disputé des matchs éliminatoires, en 2014, mais le polyvalent Japonais n’a jamais goûté à l’action après la conclusion du calendrier régulier. Du talent gaspillé, vous dites?

La saison 2023 pourrait être celle de la dernière chance pour les Angels avec ce noyau, puisque Ohtani aura droit à l’autonomie complète à la fin de la campagne et les formations les plus riches du circuit se mettront en file pour lui offrir le pactole. L’ajout de Tyler Anderson, Gio Urshela et Hunter Renfroe ne devrait pas nuire à la cause des Angels.

- Tigers de Detroit (baseball majeur), 8 saisons

Les Tigers appartenaient encore à l’élite des ligues majeures au début des années 2010, mais leur défaite en Série mondiale 2012 semble leur avoir laissé d'importantes séquelles. Depuis, elle n'a remporté qu’une ronde éliminatoire en 10 saisons.

Elle a toutes les raisons de vouloir retrouver l’élite du baseball majeur en 2023, puisque sa légende Miguel Cabrera disputera sa dernière campagne en carrière. Est-ce que le noyau de la troupe d’A.J. Hinch, complété par Javier Baez, Eduardo Rodriguez et Jonathan Schoop, pourra causer une surprise?

Les Tigers sont la 11e équipe la moins dépensière du circuit Manfred et les observateurs ne sont pas très optimistes à leur égard.

Les plus longues séquences sans participation aux séries éliminatoires: