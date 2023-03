«The Lost King»: le roi est mort (et a été enterré dans un stationnement)

Sally Hawkins et Steve Coogan sont les protagonistes de cette histoire à moitié vraie, signée de la même équipe que le film «Philomena».

Étonnant est le premier mot qui vient en tête en prenant connaissance de cette histoire sur le roi Richard III, écrite par Steve Coogan et Jeff Pope, et réalisée par Stephen Frears. Basé sur des faits réels, le long métrage se concentre sur Philippa Langley (Sally Hawkins), une Anglaise anonyme affligée du syndrome de fatigue chronique. Mère de deux enfants qu’elle coparente avec son ex, John (Steve Coogan), Langley habite à Édimbourg et s’ennuie, d’autant qu’elle vient de se faire refuser une promotion professionnelle en raison de sa maladie.

C’est lorsqu’elle assiste à une représentation de la pièce de Shakespeare, «Richard III», que sa vie change du tout au tout tant elle devient obsédée – littéralement, au point de parler à son fantôme – par ce personnage comme un meurtrier et un usurpateur. Langley parcourt alors les librairies afin de dévorer tous les ouvrages consacrés au souverain, dernier des Plantagenet, qui a régné de 1483 à 1485 et dont la mort marque la fin du Moyen-Âge en Angleterre.

«The Lost King» reprend le canevas de base de «Philomena», une femme découvre un secret au terme d’une enquête, mais ici sans réel attachement au personnage. Langley sera à l’origine de l’exhumation des restes de Richard III, perdus pendant des années sous un stationnement, mais son rôle demeurera oublié des chercheurs et des universitaires qui reprendront la découverte à leur compte.

Certes, Sally Hawking est, comme dans tous ses rôles, extrêmement pétillante et convaincante, mais cela ne suffit pas à nous faire adhérer à une histoire pourtant peu commune. Est-ce la faute de Stephen Frears et des scénaristes qui insistent pour intercaler sans arrêt le fantôme de Richard III? Où est-ce tout simplement que le long métrage manque singulièrement de punch?

«The Lost King» est à l’affiche du Cinéma du Musée de Montréal dès le 31 mars