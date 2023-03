Trophée Hobey-Baker de la NCAA: Lane Hutson et Sean Farrell exclus du top 3

Les espoirs du Canadien Lane Hutson et Sean Farrell ne figurent pas au nombre des trois finalistes toujours en lice pour l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au hockeyeur par excellence de la NCAA.

• À lire aussi: Sean Farrell jouera un premier match dans l’uniforme du CH au Centre Bell lors de la visite des Panthers

• À lire aussi: Le CH en séries: pas avant 2026

Le circuit universitaire américain a dévoilé jeudi l’identité des trois joueurs pouvant espérer remporter le prestigieux prix qui sera remis le 7 avril à Tampa. Ainsi, le troisième choix au total du plus récent repêchage de la Ligue nationale, l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Logan Cooley, a été retenu, tout comme Adam Fantilli, admissible au prochain encan amateur du circuit Bettman, et Matthew Knies, un ailier sélectionné au 57e rang par les Maple Leafs de Toronto en 2021.

Pour Hutson, il s’agit d’une autre déception, car il avait mordu la poussière dans la course au titre de joueur de l’année de la Division Est; le gardien Devon Levi, actuellement avec les Sabres de Buffalo, lui a été préféré. Le défenseur a récolté 15 buts et 33 mentions d’aide pour 48 points, en plus d’afficher un différentiel de +28 en 38 parties avec les Terriers de l’université de Boston.

De son côté, Farrell se trouve avec le Tricolore après avoir amassé 53 points, dont 20 filets, en 34 affrontements avec Harvard.

Chez les finalistes, Cooley a accumulé 57 points en 37 duels avec les Gophers du Minnesota; son coéquipier Knies a totalisé 41 points en 38 affrontements. Quant à Fantilli, il a obtenu 64 points, dont 29 buts, en 35 sorties avec les Wolverines du Michigan.