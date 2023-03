Twitter: voici huit promesses d’Elon Musk qui se font toujours attendre

Près d’un an après que le multimilliardaire Elon Musk soit devenu le principal actionnaire de Twitter, les promesses non tenues continuent de s’empiler pendant que les coffres de la compagnie s’allègent doucement.

Voici huit promesses qui n’ont pas été suivies par le dirigeant de Twitter, selon une compilation de CNN Business.

1-Donner la parole aux utilisateurs

Après avoir reçu une vague de mécontentement pour avoir banni les liens menant vers d’autres réseaux sociaux, Elon Musk aurait promis à ces utilisateurs de les consulter par sondage avant d’implémenter de nouvelles politiques.

«À l'avenir, il y aura un vote pour des changements politiques majeurs. Mes excuses. Cela ne se reproduira plus», avait-il alors tweeté, selon le média américain.

Mais depuis, de nombreuses politiques ont été mises en place et les sondages se laissent désirer.

2-Abdiquer son trône

Dans la même lignée, le multimilliardaire a lancé un sondage en décembre 2022, durant lequel il demandait à ses utilisateurs s’il devait céder sa position à la tête du réseau social, en promettant de «respecter les résultats». Malgré une majorité lui réclamant de quitter, n’a toujours pas démissionné.

3-Encourager la liberté d’expression

Les bottines ne suivent pas les babines: malgré avoir martelé que la plateforme se voulait une maison pour la liberté d’expression, de nombreux journalistes et personnalités publiques ont été censurés sur Twitter. Le chef de Twitter aurait même retiré du contenu de la BBC à la suite d’une demande du gouvernement Indien.

4-Une plateforme accessible pour débattre de questions vitales

Si Elon Musk aurait déclaré par le passé que Twitter est un «Town Square digital où des questions vitales pour l'avenir de l'humanité sont débattues», il a annoncé la semaine dernière que les utilisateurs qui ne payent pas ne seront plus en mesure de voter et que leur tweet n’auront plus autant de portée que ceux qui payeront.

5- Promesse de vérifier «tous les humains»

La promesse d’authentifier tous les utilisateurs de la plateforme a pris le bord la semaine dernière alors que le chef de Twitter a annoncé que seuls les utilisateurs qui paieront pourront être vérifiés, retirant le badge bleu à de nombreuses personnalités publiques.

6- Un algorithme accessible à tous

Si Musk avait promis lors de son acquisition de la compagnie de rendre accessible son algorithme pour plus de transparence, ce dernier ne l’est toujours pas à ce jour. Le 21 février, il aurait indiqué que cette fonctionnalité entrerait en vigueur «la semaine prochaine», avant de reporter encore au 31 mars.

7-Fonctionnalité pour les utilisateurs secrètement bannis

En décembre, le multimilliardaire aurait promis de mettre en place une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de voir s’ils auraient été bannis à leur insu, rendant leur contenu moins visible sur la plateforme. Cette fonctionnalité n’aurait toujours pas été mise en place.

8-Indemnités pour les licenciés

Musk n’aurait payé qu’un seul mois d’indemnité à ses employés licenciés après leur en avoir promis trois, en indiquant qu’il s’agissait d’un plus gros montant que ce qui était requis pas la loi.