Un aliment de tous les jours s’avère à être plus salé que des croustilles

Si vous avez déjà évité de manger des croustilles et avez plutôt opté pour une tranche de pain grillée dans le but d'être en bonne santé, vous serez peut-être déçu d’apprendre la teneur en sel du pain.

En effet, de nouvelles recherches ont révélé que trois pains tranchés sur quatre vendus dans les supermarchés contiennent autant de sel dans une tranche qu'un sac de croustillant salé.

«Action on Salt», un groupe de recherche sur les aliments, a analysé 242 pains tranchés fabriqués par 28 entreprises différentes et vendues dans 10 des plus grands supermarchés.

Le groupe rapporte que cinq types de pains tranchés sont si salés qu'ils contiennent au moins 0,9 g par portion de deux tranches, ce qui est plus de sel que celui trouvé dans deux petits sacs de frites McDonald's, chacun contenant 0,44 g.

Dans 75% des pains de supermarché, une seule tranche contenait au moins autant de sel que les 0,34 g trouvés dans un sac de 25 g de croustilles, et certaines contenaient plus de sel que les recommandations du gouvernement.

Étant donné que manger trop de sel augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, les résultats sont assez préoccupants.