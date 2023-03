«Le coyote»: un premier vrai rôle au cinéma pour Eva Avila

Discrète depuis quelques années, la chanteuse québécoise Eva Avila refait surface pour défendre le rôle d’une jeune mère toxicomane dans le film Le coyote, qui prend l’affiche vendredi après avoir été présenté dans plusieurs festivals. Un projet qui lui a donné la piqûre du cinéma, dit-elle.

« Je pense que ce rôle était fait pour moi, lance d’entrée de jeu l’ancienne gagnante de Canadian Idol [en 2006], dans un entretien téléphonique accordé au Journal cette semaine.

« Tout était bien aligné. Je n’avais pas beaucoup d’expérience en cinéma, mais il fallait bien commencer à quelque part. Quand on m’a contactée pour passer une audition pour le rôle, je me suis dit : “Wow, quel beau défi !” »

Second long métrage de la réalisatrice montréalaise Katherine Jerkovic (Les routes en février), Le coyote s’intéresse au parcours d’un cuisinier d’origine mexicaine (Jorge Martinez Colorado) qui se trouve un boulot dans un restaurant de La Malbaie. Mais au moment où il s’apprête à quitter Montréal, il reçoit la visite de sa fille toxicomane (Eva Avila), qui avait coupé les ponts avec lui. En plus de lui annoncer qu’il a un petit-fils, celle-ci va lui demander de s’occuper de son petit garçon pendant qu’elle entreprend une cure de désintoxication.

« C’est un personnage qui avait beaucoup de points en commun avec moi, souligne Eva Avila, qui a elle-même déjà combattu un problème de dépendance à l’alcool. Ça me permettait aussi de reconnecter avec mes racines latino-américaines. C’est venu toucher des cordes sensibles avec mon histoire personnelle. »

Séries américaines

Si ce rôle dans Le coyote lui a permis de goûter pour la première fois au cinéma, Eva Avila avait déjà vécu plusieurs expériences de tournage auparavant, surtout en anglais. Au cours des dernières années, la chanteuse et actrice originaire de Gatineau a joué des petits rôles dans des séries américaines tournées à Montréal comme The Bold Type et Alert.

« C’est sûr que ça me plaît de jouer en anglais, mais je suis québécoise, j’ai grandi au Québec et j’aimerais avoir la chance de jouer plus souvent dans des films québécois. J’ai vraiment eu la piqûre avec Le coyote », insiste l'artiste de 36 ans.

Dans un monde idéal, Eva Avila aimerait réussir à trouver du temps dans son horaire pour continuer à jouer au petit et au grand écran. Son métier de chanteuse l’occupe toutefois plusieurs mois par année. Depuis quelques années, elle accompagne sur scène la formation Brit Floyd, qui rend hommage à Pink Floyd.

« J’adore faire ce show-là, dit-elle. On fait le tour du monde, avec une moyenne de 130 spectacles par année. Je suis sur la route entre huit et neuf mois par année. Mais ce qui est le fun, c’est que cette année, je vais pouvoir choisir mes blocs de tournée. Ça va me permettre de venir passer une partie de l’été au Québec. »