Une quête délicate et pleine d’humanité

La pièce D.écimées aborde avec beauté, humanité, grâce et beaucoup de délicatesse le besoin de connaître ses origines.

À l’affiche jusqu’à samedi au Théâtre Périscope, la création de la compagnie Les Gorgones plonge avec sensibilité dans le monde de l’adoption.

Aux funérailles de sa grand-mère, Rose, Marie-Anne découvre que sa mère a été adoptée. Le choc est fulgurant. Une déflagration qui l’amène à se lancer dans une quête à finir pour découvrir les origines de sa mère et les siennes.

Sa mère, Lise, avait mis fin à ses démarches personnelles 20 ans auparavant. Le dossier est clos, comme le lui rappelle son père, Pierre, lequel n’appuie pas la quête de sa fille qui pourrait faire remonter certaines souffrances.

Ce premier texte de Marie-Ève Chabot Lortie, qui signe aussi la mise en scène, raconte son histoire.

D’une durée de 2 h 10 avec entracte, D.écimées se déploie sous différentes formes. On intègre habilement des segments vidéo avec des reportages d’époque et on recrée une émission de radio et les plateaux télé de 24/60 d’ICI RDI et de la célèbre émission de retrouvailles de Claire Lamarche. Catherine Côté, qui joue plusieurs rôles, excelle dans le rôle de cette personnalité télé.

Bien ficelé et diversifié

On recrée la scène touchante où Lise a été adoptée. L’interprète en danse contemporaine Catherine Dagenais-Savard offre une présence, fantomatique et onirique, de cette mère adoptée aux origines autochtones.

Agnès Zachary et Éric Leblanc interprètent les parents de Marie-Anne. Lise Castonguay, Catherine Côté, Élie St-Cyr et Jocelyn Paré jouent plusieurs personnages.

Les comédiens évoluent dans un décor où le bois est très présent, avec une cafetière, une pierre tombale, une tige à soluté et même une table tournante, représentées par ce matériau. Les musiques de Mathieu Turcotte sont d’une grande beauté et bien imbriquées.

La création, qui s’approche du théâtre documentaire, est bien ficelée et diversifiée, à travers les différentes formes exprimées. On raconte et on joue une histoire concrète et réelle et qui se termine avec une scène pleine de lumière.