12 choses à savoir sur l'«hôpital des papes», où est soigné François

Le pape François est hospitalisé cette semaine pour une infection respiratoire. Il est soigné à l'hôpital Gemelli de Rome.

Cette institution est aussi connue comme «l’hôpital des papes» dans la capitale italienne.

L'hôpital avait même été surnommé «Vatican trois» par Jean Paul II.

L’hôpital Gemelli est le plus grand hôpital de Rome.

Plus de 5000 personnes y travaillent, selon son site internet.

Le nom complet de l'hôpital est « Fondation polyclinique universitaire Agostino Gemelli ».

Il fait partie de l’Université du Sacré-Cœur, une université catholique fondée en 1921 à Milan et considérée comme la plus grande université catholique d’Europe avec plusieurs sièges en Italie.

Jean Paul II y avait été soigné à neuf reprises.

Ses séjours répétés et prolongés au Gemelli avaient amené le Vatican à y organiser une mini-résidence.

Sécurité oblige, l’appartement du pape se trouve au dixième et dernier étage et l’on y accède par un long couloir surveillé à vue par la police italienne et la gendarmerie du Vatican.

Selon les médias italiens, ce petit appartement peint en blanc et équipé d’un mobilier austère comprend un lit, une télévision, une salle de bain, une cuisine, et des équipements médicaux, ainsi qu’une petite chapelle.

Cette chambre papale a été créée de toutes pièces en mai 1981 lorsque le pape Jean Paul II avait été grièvement blessé par balles sur la place Saint-Pierre par le Turc Mehmet Ali Agça, avant d’être admis d’urgence au Gemelli pour y être opéré.

Benoît XVI n'a jamais fait de séjour au Gemelli, du moins pas annoncé publiquement.