BRETON MÉTHÉ, Denise



À St-Jean-sur-Richelieu, le 19 mars 2023, est décédée à l'âge de 86 ans madame Denise Méthé, épouse de feu monsieur Doris Breton.Elle laisse ses enfants: Normand (Martine), Richard (Sylvie), Mario (Lucie) et Germain (Li), ses petits-enfants: Yoan, Philippe, Julianne, Marie, Mélina, Raphaël, Colin et une arrière-petite-fille, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.Exposée le samedi 8 avril de 10h à 13h30 au:OLIGNY & DESROCHERS826, 1ère RUEIBERVILLE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, présidenteLes funérailles suivront à 14h30 en l'église de St-Alexandre, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Alexandre.Des dons à sa mémoire à l'Institut de Cardiologie de Montréal, 5000 rue Bélanger Est, Montréal, H1T 1C8, seraient appréciés.